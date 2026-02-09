XR劇場「東方美人」 品味150年台灣茶業奇幻旅程

快訊

中央社／ 台北9日電

台灣文學音樂XR劇場「東方美人」今天舉辦試演，運用延展實境、高斯潑濺法等最新科技，加上現場品茗體驗，帶領觀眾進入一段跨越150年台灣茶業的奇幻旅程。

台大資訊網路與多媒體研究所教授洪一平接受中央社記者專訪表示，現在世界認識台灣，是因為晶片，但是150年前，是台灣的茶讓世界認識台灣（Formosa），「我們希望利用現代科技，讓年輕世代接觸真正的好茶，了解東方美人這款茶品誕生的傳奇，也能更加珍惜台灣物產的美好」。

XR劇場「東方美人」的核心敘事以清法戰爭前後的大稻埕為背景，將19世紀台灣茶（Formosa Tea）外銷盛衰，以及白毫烏龍因小綠葉蟬啃食而產生獨特蜜香的奇妙過程，透過XR劇場形式呈現，觀看過程中，觀眾將置身19世紀後期的大稻埕，在光影與音樂的交會中再現台灣茶業風華。

洪一平表示，他一次在大稻埕「茶之樂」茶會中，聽見旅歐大提琴家簡碧青的現場演奏，非常感動，「如果可以用簡老師的音樂做一個台灣茶的XR劇場，結合五感，應該會很迷人」，就這樣開始籌備。

這部作品由威如科技與台大網媒所共製，拿到文化部科技藝術創作發展補助，作品文本取材自作家陳玉慧的小說「東方美人」，以「嶄露頭角」、「柳暗花明」及「歷久彌新」等三幕講述「台灣茶業之父」李春生推廣台灣茶葉史及「東方美人」誕生的過程。

XR現場依序安排了碧螺春、凍頂烏龍、東方美人以及東美老茶等茶品，觀眾眼睛看著XR劇場畫面湧動，也可以舉杯品茗，虛實交錯，讓觀賞過程更添雅趣。洪一平表示，未來希望能逐一克服過去VR僅能單人體驗的限制，朝向百人同時觀賞的目標邁進。

劇場 音樂 觀眾 台灣文學
