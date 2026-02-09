貴族轉生動畫改編自台灣原作 聲優動漫節會粉絲

台灣創作者三木奈沙輕小說作品「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」改編動畫今年開播，聲演主角與女主角的聲優奈波果林及宮下早紀造訪台北動漫節，感謝粉絲支持。

「貴族轉生」作品得以在日本改編為動畫，契機來自於智寶集團與文策院合資成立的翔英融創，翔英融創在日本籌組動畫製作委員會並擔任「幹事公司」，首部企劃作品便決定製作「貴族轉生」動畫，是台灣企業打進日本動畫產業里程碑。

「貴族轉生」動畫特展近期在第14屆台北國際動漫節展出，讓人一窺原作創作作品心路歷程。智寶集團旗下「回歸線娛樂」今天發布新聞稿表示，動漫節中也邀請在動畫聲演主角「諾亞」的聲優奈波果林，以及為女主角「柔伊」獻聲的宮下早紀舉辦見面會，2名聲優也特別前往動畫特展參觀，並合影留念。

在聲優見面會時，奈波果林及宮下早紀開心分享，已經造訪台北迪化街，對台北街景與傳統文化氛圍留下深刻印象，直呼「非常好玩，也很有台灣特色」。同時向台灣粉絲表達感謝，希望還沒認識作品的觀眾可以一起加入這段「得天眷顧」的異世界冒險。

奈波果林談到，主角「諾亞」雖然外表是孩子，內心卻同時具備貴族的沉穩與成熟，因此在詮釋角色時特別著重語氣層次的拿捏，讓角色在可愛與威嚴之間取得平衡。

宮下早紀說，柔伊看似天然可愛，內心卻相當堅強，因此在配音時特別重視情感表現的自然流動。在柔伊家鄉遭逢危機、被諾亞拯救的關鍵情節時，宮下早紀也深受觸動，認為那是角色命運出現重要轉折的時刻，讓她更加投入情感去詮釋柔伊的心境。