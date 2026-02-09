快訊

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

劉寶傑消失1年回來了！強勢回歸開新節目 曝重返動機

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

貴族轉生動畫改編自台灣原作 聲優動漫節會粉絲

中央社／ 台北9日電

台灣創作者三木奈沙輕小說作品「貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～」改編動畫今年開播，聲演主角與女主角的聲優奈波果林及宮下早紀造訪台北動漫節，感謝粉絲支持。

「貴族轉生」作品得以在日本改編為動畫，契機來自於智寶集團與文策院合資成立的翔英融創，翔英融創在日本籌組動畫製作委員會並擔任「幹事公司」，首部企劃作品便決定製作「貴族轉生」動畫，是台灣企業打進日本動畫產業里程碑。

「貴族轉生」動畫特展近期在第14屆台北國際動漫節展出，讓人一窺原作創作作品心路歷程。智寶集團旗下「回歸線娛樂」今天發布新聞稿表示，動漫節中也邀請在動畫聲演主角「諾亞」的聲優奈波果林，以及為女主角「柔伊」獻聲的宮下早紀舉辦見面會，2名聲優也特別前往動畫特展參觀，並合影留念。

在聲優見面會時，奈波果林及宮下早紀開心分享，已經造訪台北迪化街，對台北街景與傳統文化氛圍留下深刻印象，直呼「非常好玩，也很有台灣特色」。同時向台灣粉絲表達感謝，希望還沒認識作品的觀眾可以一起加入這段「得天眷顧」的異世界冒險。

奈波果林談到，主角「諾亞」雖然外表是孩子，內心卻同時具備貴族的沉穩與成熟，因此在詮釋角色時特別著重語氣層次的拿捏，讓角色在可愛與威嚴之間取得平衡。

宮下早紀說，柔伊看似天然可愛，內心卻相當堅強，因此在配音時特別重視情感表現的自然流動。在柔伊家鄉遭逢危機、被諾亞拯救的關鍵情節時，宮下早紀也深受觸動，認為那是角色命運出現重要轉折的時刻，讓她更加投入情感去詮釋柔伊的心境。

動畫 日本 文策院 小說 創作者
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

動畫《凡人修仙傳》揭第五季前導視覺圖！預計2026年第二季開播

年度必看動畫+1！金馬最佳動畫「世外」橫跨千年的催淚誓死約定

黃色旋風再度來襲！「小小兵&大怪獸」超萌魅力闖進好萊塢

拙劇團打造奇幻樂園 展覽聚焦台灣動畫創作者

相關新聞

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天持續回暖，周三至周四清晨受東北季風短暫影響，北東水氣增加、高...

影／人猴衝突增！大雪山孤猴搶遊客食物、翻背包 專家會勘將驅趕

大雪山國家森林遊樂區提醒遊客今天原定要辦理脫序猴誘捕工作，後來查出是一隻離群孤猴，近二周來已三度搶遊客食物和翻包包，會勘...

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，後續造成3架航班在短短8分鐘內，因燃油不...

德威噴裝慘害多機受困 乘客盤旋空中數小時哀號「屁股快爛掉」

桃園國際機場昨下午發生一架德威航空班機於降落時輪胎意外脫落，恰好發生在飛機起落的尖峰時段，影響多架班機無法降落，更因此導...

今晨低溫下探10度...台中21人無呼吸心跳 108歲人瑞明顯死亡

受到大陸冷高壓影響，今天清晨僅高屏地區及澎湖低溫在10度以上，其餘區域都低於10度，根據台中市消防局統計，昨天清晨至今天...

出國順便買瘦瘦針？ 未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。