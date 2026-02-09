春節將至 台北花卉批發市場連5天、108小時不打烊

快訊

中央社／ 台北9日電

春節將至，農業部今天表示，年節花卉供應平穩，台北市花卉批發市場從12日0時起至16日除夕中午12時，連5天108小時不打烊。

農業部發布新聞稿，農業部長陳駿季上午到內湖台北花卉批發市場視察，了解春節期間國內花卉供需狀況。

陳駿季感謝台北花卉產銷公司、零售批發場、相關農民團體、產銷業者及產區花農，在春節前夕積極調配供銷作業，滿足民眾春節採買需求。

農業部表示，今年百合、菊花、洋桔梗、銀柳、盆菊、蝴蝶蘭等各式春節應景盆花及切花年前整體供應平穩，台北花市自12日0時至16日中午12時止，連續5天維持108小時不間斷服務，方便民眾隨時選購；每日切花供應量並將提升至19萬把，約為平日供應量的3倍，確保市場貨源穩定。

