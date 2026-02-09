鐵警局攜手台鐵推開運便當 防詐步驟融入菜色

快訊

中央社／ 台北9日電

農曆春節將至，返鄉人潮湧現，警政署鐵警局今天攜手台鐵公司推出春節限定「食炸開運便當」，特別將「防詐五步驟」融入經典菜色，加深防詐記憶，守護旅客「安薪」過好年。

內政部警政署鐵路警察局今天攜手國營台灣鐵路股份有限公司，在台北車站舉行「食炸開運便當」首賣記者會，由台鐵公司副總經理劉雙火與鐵警局副局長高鎮文共同「搖鈴聲」開賣。

高鎮文致詞表示，農曆春節前後不僅是民眾返鄉團圓的日子，也是資金流動的高峰期，詐騙集團往往趁虛而入，為加強防詐宣導，這次特地將生硬的防詐口號變成美味菜色，希望透過與台鐵的合作，讓大家在吃便當同時，也能把「防詐抗體」吃進肚。

劉雙火說，台鐵便當是許多旅客旅途中的溫暖回憶，這次推出的「食炸開運便當」售價新台幣199元，不僅食材高檔，更是一份充滿祝福的「平安符」。

鐵警局透過新聞稿說明，為幫民眾守住辛苦一整年的年終獎金與紅包，這款蘊含「識詐智慧」與「海陸美味」的特色便當即起正式開賣，限時販售至26日止，且每日限量，最大亮點是將「防詐五步驟」巧妙融入五道經典菜色中，讓民眾會心一笑同時也加深防詐記憶。

相關菜色包括「識破詐騙」黃金炸豬排，取「食炸」諧音代表「識詐」；「從容應對」蔥油雞絲，鮮嫩雞絲佐以特製蔥油，提醒民眾接到陌生來電時，要像品嘗美食一樣「蔥（從）容應對」，保持冷靜不驚慌。

此外，「提高警戒」芥菜干貝，選用年節必備的長年菜（芥菜）搭配鮮甜干貝，寓意面對高獲利投資誘惑時，必須時刻「提高警芥（戒）」；「勤加查證」芹菜蘑菇，爽脆芹菜清炒蘑菇，意指採取匯款行動前，務必「芹（勤）加查證」，多打一通電話確認；「不遭暗算」蒜味香腸，正宗台式蒜味香腸，象徵凡事精打細算、看緊荷包，才不會「遭人暗蒜（算）」。

鐵警局說，販賣期間全台4地同步「開飯」，守護旅客「安薪」過好年，民眾可於台鐵台北（含七堵）、台中、高雄及花蓮等站的台鐵餐旅分處購買；民眾若在旅途中遇到可疑狀況或接獲不明來電，請務必謹記便當盒上的叮嚀，撥打165反詐騙專線查證。

