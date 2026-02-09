台北動漫節5天破50.5萬人次 估文化幣營業額逾往年

第14屆台北國際動漫節今天落幕，為期5天吸引人潮突破50.5萬人次；今年有逾40家廠商可使用文化幣，主辦方推估總體人次成長下，文化幣整體營業額可超過去年成績2300萬。

台北國際動漫節由中華動漫出版同業協進會主辦，協進會秘書長高世椿向中央社記者表示，今年展期週末碰到寒流，但沒有下大雨，人數因此未受影響，展期首日、最後一天更碰上好天氣，像開幕首日人次就突破12萬，創下歷年最高。

高世椿說，今年響應文化幣政策的攤商增加，加上文化幣適用年齡範圍擴大，預估會突破去年文化幣2300萬成績；還有攤商告訴他，整體營業額因為文化幣可成長1成至1.5成，動漫節常會有攤商設置抽抽樂禮品區，「有抽抽樂業者說，文化幣可以占他們5到6成。」

今天是展期最後一天，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也在早上前來，欣賞如中華動漫出版同業協進會設置原創IP風雲榜攤位，也參觀台灣創作者三木奈沙輕小說作品「貴族轉生~得天眷顧一出生就獲得最強力量~」改編動畫特展，還與大會吉祥物「漫寶」合影，力挺原創。

高世椿表示，今年協進會的原創IP風雲榜攤位製作多款原創作品周邊贈品，並提供給民眾抽獎，發現民眾參加意願程度提高不少，可見原創作品知名度拓展的成果；文策院也邀請歐美、泰國業者前來參觀「貴族轉生」動畫特展，擴展活動B2B效益。