走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下周一除夕又有另波東北季風增強，並持續影響到周三，北東濕涼走春需攜帶雨具，中南部則不受影響。記者潘俊宏／攝影
下周一除夕又有另波東北季風增強，並持續影響到周三，北東濕涼走春需攜帶雨具，中南部則不受影響。記者潘俊宏／攝影

未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天持續回暖，周三至周四清晨受東北季風短暫影響，北東水氣增加、高溫略降，周末回暖，但下周一除夕又有另波東北季風增強，並持續影響到周三，北東濕涼走春需攜帶雨具，中南部則不受影響。

曾昭誠說，明（10日）溫度持續回升，環境轉乾，各地為多雲到晴的好天氣，僅宜蘭、花蓮、北部山區、恆春半島有零星降雨。

周三至周四清晨（11、12日）有鋒面通過，東北季風增強，但強度不大，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，大台北山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴。

周四（12日）白天東北季風減弱，僅東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴；周五至周日（13至15日）降雨範圍再縮小，僅剩台東、恆春半島有零星降雨。

下周一（16日）除夕當天有另一波鋒面通過，東北季風南下，並持續影響到下周三（18日），桃園以北、宜花有局部短暫降雨，台東、北部山區有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴的好天氣。

溫度部分，曾昭誠指出，今晚至明晨低溫13至16度，部分地區可能再低2度，白天氣溫回升，各地回到20至25度。

周三受到東北季風影響，北部、宜蘭白天高溫降至20度；周四白天逐漸回溫，周五至周日相對溫暖，高溫都有22至27度，南部接近30度；下周一受到東北季風影響，北部、宜蘭白天高溫再降至20度。

針對春節走春天氣，曾昭誠提醒，除夕至初三北東為濕冷的天氣，民眾出外活動記得要攜帶雨具，中南部則不受影響，大致為多雲到晴的好天氣。

