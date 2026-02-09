8旬婦腦中風 中醫大新竹附醫動脈取栓成功救治

中國醫藥大學新竹附設醫院今天表示，一名8旬婦人突發腦中風症狀，確認是左側中大腦動脈阻塞並合併顱內動脈血管瘤，隨即採動脈內取栓手術，術後意識與肢體功能恢復。

中國醫藥大學新竹附設醫院今天發布新聞稿指出，這名80歲婦人有輕微失智與三高病症，日前突發生口齒不清、眼歪嘴斜、肢體無力等症狀，倒臥家中地板，被送至急診，院方立即啟動急性腦中風處置流程。

中醫大新竹附醫表示，經確認患者血管堵塞處為左側中大腦動脈M2上段分枝，且同時發現有顱內動脈血管瘤，不宜施打靜脈血栓溶解劑，後續由醫學影像科啟動動脈內取栓手術，術後患者意識清醒且四肢力氣恢復正常，隔天轉出加護病房，並持續進行復健訓練。

腦中風中心主任錢駿說，此患者阻塞情形於一般血管攝影中不易清楚呈現，若僅依賴常規影像，恐錯失診斷與治療時機；院方透過腦部電腦斷層灌注攝影輔助，啟動取栓手術，完整移除血栓，成功挽回腦功能。

他表示，若未施作灌注攝影，可能因無法明確看到血管阻塞點而錯失通血管治療機會，僅能保守用藥，治療成效將大打折扣，院方透過精準影像與跨科即時合作，優化中風救治流程，為病患爭取更多重生可能。