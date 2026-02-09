春節桃機單日旅運量突破16萬人次 航警加派人力提升安檢量能

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
農曆春節連續假期即將到來，航警局為兼顧航空保安與安檢效率，已增加替代役、輔助安檢員人力，並向警政署申請保安警力協勤。圖為桃機一航廈出境人潮。記者黃仲明／攝影
農曆春節連續假期即將到來，航警局為兼顧航空保安與安檢效率，已增加替代役、輔助安檢員人力，並向警政署申請保安警力協勤。圖為桃機一航廈出境人潮。記者黃仲明／攝影

農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場今年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天，總運量預估274萬人次，疏運高峰預計自2月13日起逐日遞增，預估單日旅客量將突破16萬人次。航警局表示，為兼顧航空保安與安檢效率，除調整內部警力外，已增加替代役、輔助安檢員人力，並向警政署申請保安警力協勤。

航空警察局說明，因應春節及寒假連續假期期間疏運需求，除原有建置安檢警力295名外，自2025年10月起向役政署申請支援替代役男69名上線協勤、提高輔助安檢員人力100名，協助第一、二航廈安檢線之旅客前導、行李複查等非涉公權力工作，並特別申請保安警力40名，以充實出境安檢人力，期達成安檢線全日滿開不中斷服務，提升安檢量能。

航警局指出，已於春節前巡檢各項安檢儀器，包括X光行李檢查儀、金屬門、手持式金屬探測器等，另規劃儀器故障緊急應變機制，並協調廠商派員進駐、備妥關鍵零組件，確保設備運作穩定不間斷。

為提升安檢效率，航警局呼籲出境旅客隨身行李攜帶液體不得超過100毫升，安檢前請先倒掉淨空，並取出筆電、手機、脫外套、帽子及皮帶、藍芽耳機等物品放入置物盒內受檢；行動電源、打火機、電子菸請勿託運，以加速安檢作業順利。

安檢 春節 替代役男
