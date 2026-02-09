影／人猴衝突增！大雪山孤猴搶遊客食物、翻背包 專家會勘將驅趕

大雪山國家森林遊樂區提醒遊客今天原定要辦理脫序猴誘捕工作，後來查出是一隻離群孤猴，近二周來已三度搶遊客食物和翻包包，會勘後決定驅趕為主，並在猴常出現的土地公廟加裝設施，防範獼猴可拿到供品食物。

林業及自然保育署台中分署表示，經大雪山國家森林遊樂區現場長期觀察紀錄，有隻獼猴近期兩周有記錄到三次搶食或翻動遊客隨身物品行為，園區已持續加強宣導遊客勿餵食獼猴，並做好個人食物管理。

多位網友質疑誘捕「脫序猴」說法和作法，台中分署說，感謝大家對野生動物的熱愛與關懷，該分署長期持續透過各種管道向遊客宣導與野生動物保持友善距離，避免餵食野生動物。考量大雪山國家森林遊樂區收費站已有獼猴搶食民眾食物情形，為維護入園遊客安全，因此規劃將該處獼猴進行誘捕後，移至合適棲地野放，避免人猴衝突發生。

台中分署今天下午邀集靜宜大學林良恭老師團隊、台中市野生動物保育學會執行長游立祥至大雪山國家森林遊樂區現勘，現場沒有看到獼猴出沒，經訪談現場人員瞭解獼猴活動及與遊客衝突情形後，現勘後共識，現階段除了強化遊客宣導外，將搭配人為驅趕方式進行管理。

據台中分署現場人員長期觀察，該獼猴為離群孤猴，頻繁於收費站涼亭及土地公廟周邊固定地點出沒，自去年6月起即有發生獼猴拿取遊客手機、祭祀供品之紀錄，台中分署隨即啟動宣導工作，請遊客做好食物管理，不餵食野生動物，但獼猴搶食情形仍持續發生，近期兩周已記錄到三次搶食或翻動遊客隨身物品行為，人猴衝突事件有日益頻繁。

考量年節假期將至，預估入園人數增加，台中分署即日起加派人員至收費站遊憩區域加強遊客宣導，並於必要時進行獼猴驅離，維持人猴安全距離，兼顧遊憩品質與生態保育。