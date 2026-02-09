追求歷史真相...國家人權館首度啟動研究徵件 最高補助200萬
國家人權館今年首度啟動研究徵件，鼓勵社會投入威權體制、政治案件、不義遺址、人權館館藏資源、文史調查及有關人權與轉型正義議題研究。即日起至3月13日受理研究徵件。
人權館表示，人權館致力於威權統治時期相關研究，隨著《政治檔案條例》訂定、檔管局所藏政治檔案逐年開放，近年更結合學術專業單位，投入威權體制及戒嚴時期相關政治案件研究，並建置「國家人權記憶庫」，匯集人、事、時、地、物。為擴大學界與社會參與研究，訂定「國家人權博物館研究徵件作業要點」，期望能建立機制，鼓勵文史工作者、受難者家屬與相關領域專家投入史料搜集、口述歷史、調查研究，以追求歷史真相。
研究徵件分為「博、碩士學位論文撰寫培育」、「博、碩士學位論文出版」、「文史調查研究計畫」、「專題研究計畫」四類，並提供論文撰寫、文史研究最高10萬元獎勵。優秀論文由人權館協助出版，跨年度研究計畫最高補助200萬元，鼓勵年輕學者、專家學者、文史工作者、大專院校、學術機構團體投入，發揮一加一大於二協同效應，共同釐清、追求威權統治時期歷史真相。
人權館表示，即日起至3月13日受理研究徵件，只要領有我國國民身分證、取得內政部移民署核發外僑居留證、我國依法設立公、私立各級學校及大專院校、依我國法令設立登記之非營利法人、團體組織、學術研究機構即可參加，歡迎備妥相關文件後，至文化部獎補助系統（網址：https://reurl.cc/LQEenL）線上申請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。