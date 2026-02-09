快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

追求歷史真相...國家人權館首度啟動研究徵件 最高補助200萬

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國家人權館研究徵件受理時間、申請方式及申請者資格。圖／國家人權館提供
國家人權館研究徵件受理時間、申請方式及申請者資格。圖／國家人權館提供

國家人權館今年首度啟動研究徵件，鼓勵社會投入威權體制、政治案件、不義遺址、人權館館藏資源、文史調查及有關人權與轉型正義議題研究。即日起至3月13日受理研究徵件。

人權館表示，人權館致力於威權統治時期相關研究，隨著《政治檔案條例》訂定、檔管局所藏政治檔案逐年開放，近年更結合學術專業單位，投入威權體制及戒嚴時期相關政治案件研究，並建置「國家人權記憶庫」，匯集人、事、時、地、物。為擴大學界與社會參與研究，訂定「國家人權博物館研究徵件作業要點」，期望能建立機制，鼓勵文史工作者、受難者家屬與相關領域專家投入史料搜集、口述歷史、調查研究，以追求歷史真相。

研究徵件分為「博、碩士學位論文撰寫培育」、「博、碩士學位論文出版」、「文史調查研究計畫」、「專題研究計畫」四類，並提供論文撰寫、文史研究最高10萬元獎勵。優秀論文由人權館協助出版，跨年度研究計畫最高補助200萬元，鼓勵年輕學者、專家學者、文史工作者、大專院校、學術機構團體投入，發揮一加一大於二協同效應，共同釐清、追求威權統治時期歷史真相。

人權館表示，即日起至3月13日受理研究徵件，只要領有我國國民身分證、取得內政部移民署核發外僑居留證、我國依法設立公、私立各級學校及大專院校、依我國法令設立登記之非營利法人、團體組織、學術研究機構即可參加，歡迎備妥相關文件後，至文化部獎補助系統（網址：https://reurl.cc/LQEenL）線上申請。

國家人權博物館 論文 文史工作者
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國旅太貴是被抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」…網怒：體感就是貴

「丟臉說、看不起」引發眾多學者抨擊 吳誠文致歉：無怨言

擠世界大學排名...國科會主委吳誠文直指制度可笑、花錢能輔導

學術界指政府投入資源太少無法第一 吳誠文再批：這種說法讓他看不起

相關新聞

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天持續回暖，周三至周四清晨受東北季風短暫影響，北東水氣增加、高...

影／人猴衝突增！大雪山孤猴搶遊客食物、翻背包 專家會勘將驅趕

大雪山國家森林遊樂區提醒遊客今天原定要辦理脫序猴誘捕工作，後來查出是一隻離群孤猴，近二周來已三度搶遊客食物和翻包包，會勘...

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，後續造成3架航班在短短8分鐘內，因燃油不...

德威噴裝慘害多機受困 乘客盤旋空中數小時哀號「屁股快爛掉」

桃園國際機場昨下午發生一架德威航空班機於降落時輪胎意外脫落，恰好發生在飛機起落的尖峰時段，影響多架班機無法降落，更因此導...

今晨低溫下探10度...台中21人無呼吸心跳 108歲人瑞明顯死亡

受到大陸冷高壓影響，今天清晨僅高屏地區及澎湖低溫在10度以上，其餘區域都低於10度，根據台中市消防局統計，昨天清晨至今天...

出國順便買瘦瘦針？ 未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。