行李傳送帶故障停擺 機場公司：行李綁帶鬆脫卡住滾筒造成

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
行李綁帶、保護套等若未妥善固定，容易在自動分揀過程中卡住。圖／機場公司提供
行李綁帶、保護套等若未妥善固定，容易在自動分揀過程中卡住。圖／機場公司提供

桃園國際機場今晨又傳系統異常，第一航廈出境報到櫃台後方行李傳送帶無法運作，有旅客在社群媒體上抱怨且貼出行李堆積如山的照片。對此，機場公司表示，肇事主因是旅客行李綁帶鬆脫卡住滾筒導致異常，事件發生後約1個小時完成搶修，雖造成上千名旅客排隊等候，所幸未影響行程。

機場公司指出，桃園機場第一航廈行李分揀系統於今天清晨5時54分故障，主因是旅客行李綁帶鬆脫卡住滾筒導致異常。雖維護人員於6時58分完成搶修，但此意外已導致分揀線一度停擺，造成現場上千名旅客排隊等候。

機場公司說明，為確保託運行李輸送過程安全，行李託運時應確實固定行李箱保護套、保護膜；行李綁帶鬆弛或吊牌過長容易鬆脫造成系統卡死；尺寸過長、過大或超出規格的行李易造成傳送帶受損；行李包裝鬆散容易造成內容物散落，導致整條分揀線必須停機清掃。因行李綁帶、保護套鬆脫等類似疏失導致系統異常的事件，平均每月高達80起。

機場公司呼籲，個別旅客的行李包裝疏忽，不僅會造成自身行李損壞，更可能導致自動化分揀系統故障，進而引發大規模行李延誤，影響自己與他人。為能讓所有旅客的旅途都能準點啟程，請旅客務必在託運前再次檢查行李外觀。

今晨因旅客行李綁帶過長導致卡進分揀機制，造成滾筒異常停擺。圖／機場公司提供
今晨因旅客行李綁帶過長導致卡進分揀機制，造成滾筒異常停擺。圖／機場公司提供
旅客疏忽造成行李異常事件每月平均發生80起，影響行程順暢。圖／機場公司提供
旅客疏忽造成行李異常事件每月平均發生80起，影響行程順暢。圖／機場公司提供

行李箱 桃園機場
相關新聞

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天持續回暖，周三至周四清晨受東北季風短暫影響，北東水氣增加、高...

影／人猴衝突增！大雪山孤猴搶遊客食物、翻背包 專家會勘將驅趕

大雪山國家森林遊樂區提醒遊客今天原定要辦理脫序猴誘捕工作，後來查出是一隻離群孤猴，近二周來已三度搶遊客食物和翻包包，會勘...

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，後續造成3架航班在短短8分鐘內，因燃油不...

德威噴裝慘害多機受困 乘客盤旋空中數小時哀號「屁股快爛掉」

桃園國際機場昨下午發生一架德威航空班機於降落時輪胎意外脫落，恰好發生在飛機起落的尖峰時段，影響多架班機無法降落，更因此導...

今晨低溫下探10度...台中21人無呼吸心跳 108歲人瑞明顯死亡

受到大陸冷高壓影響，今天清晨僅高屏地區及澎湖低溫在10度以上，其餘區域都低於10度，根據台中市消防局統計，昨天清晨至今天...

出國順便買瘦瘦針？ 未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近...

