行李傳送帶故障停擺 機場公司：行李綁帶鬆脫卡住滾筒造成
桃園國際機場今晨又傳系統異常，第一航廈出境報到櫃台後方行李傳送帶無法運作，有旅客在社群媒體上抱怨且貼出行李堆積如山的照片。對此，機場公司表示，肇事主因是旅客行李綁帶鬆脫卡住滾筒導致異常，事件發生後約1個小時完成搶修，雖造成上千名旅客排隊等候，所幸未影響行程。
機場公司指出，桃園機場第一航廈行李分揀系統於今天清晨5時54分故障，主因是旅客行李綁帶鬆脫卡住滾筒導致異常。雖維護人員於6時58分完成搶修，但此意外已導致分揀線一度停擺，造成現場上千名旅客排隊等候。
機場公司說明，為確保託運行李輸送過程安全，行李託運時應確實固定行李箱保護套、保護膜；行李綁帶鬆弛或吊牌過長容易鬆脫造成系統卡死；尺寸過長、過大或超出規格的行李易造成傳送帶受損；行李包裝鬆散容易造成內容物散落，導致整條分揀線必須停機清掃。因行李綁帶、保護套鬆脫等類似疏失導致系統異常的事件，平均每月高達80起。
機場公司呼籲，個別旅客的行李包裝疏忽，不僅會造成自身行李損壞，更可能導致自動化分揀系統故障，進而引發大規模行李延誤，影響自己與他人。為能讓所有旅客的旅途都能準點啟程，請旅客務必在託運前再次檢查行李外觀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。