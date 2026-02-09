行李傳送帶故障停擺 機場公司：行李綁帶鬆脫卡住滾筒造成

桃園國際機場今晨又傳系統異常，第一航廈出境報到櫃台後方行李傳送帶無法運作，有旅客在社群媒體上抱怨且貼出行李堆積如山的照片。對此，機場公司表示，肇事主因是旅客行李綁帶鬆脫卡住滾筒導致異常，事件發生後約1個小時完成搶修，雖造成上千名旅客排隊等候，所幸未影響行程。

機場公司指出，桃園機場第一航廈行李分揀系統於今天清晨5時54分故障，主因是旅客行李綁帶鬆脫卡住滾筒導致異常。雖維護人員於6時58分完成搶修，但此意外已導致分揀線一度停擺，造成現場上千名旅客排隊等候。

機場公司說明，為確保託運行李輸送過程安全，行李託運時應確實固定行李箱保護套、保護膜；行李綁帶鬆弛或吊牌過長容易鬆脫造成系統卡死；尺寸過長、過大或超出規格的行李易造成傳送帶受損；行李包裝鬆散容易造成內容物散落，導致整條分揀線必須停機清掃。因行李綁帶、保護套鬆脫等類似疏失導致系統異常的事件，平均每月高達80起。