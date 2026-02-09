德威噴裝慘害多機受困 乘客盤旋空中數小時哀號「屁股快爛掉」

桃園國際機場昨下午發生一架德威航空班機於降落時輪胎意外脫落，恰好發生在飛機起落的尖峰時段，影響多架班機無法降落，更因此導致10分鐘內有3架班機發出「Mayday」的求救訊號。事發後許多受影響班機乘客指出，當時在空中盤旋數小時，飛行航線不斷在繞圈「屁股快爛掉」，還好有驚無險。

昨日下午3時52分，一架由韓國濟州島飛抵桃園國際機場的德威航空班機TW-687降落時，右側的輪胎意外脫落，雖然班機安全降落，但北跑道因此關閉100分鐘，直到5時35分才開放起降。由於當時恰好正值班機起落的尖峰時間，不少班機只能在空中盤旋。

事發後不少苦主在網路上PO文，表示受到德威航空意外影響，當時在空中不斷盤旋，並說「我已經坐在這裡一個小時了，加上延誤時間總共兩小時，然後感覺還遙遙無期」、「我剛剛在CI153上，原本就已經因為關西機場大雪延誤登機，結果快到台灣的時候因為噴裝事件又在上空盤旋了兩個小時，屁股快爛掉」。

也有乘客感謝各單位合力協助，「今天的機長真的很厲害，下降的過程中雲層超厚時不時還有一些亂流，但最後還是能頂著風平安降落，真的很厲害」、「ATC也是，同時這麼多架飛機在天空盤旋等待降落，能讓每架飛機都安全著陸，真的辛苦大家了」、「天空的，地面的大家都辛苦了，還好平安」、「光是看桃機和ATC直播就已經緊張不已，今天的苦主很多，平安最重要。」

針對此事件，桃園機場公司說明，受到德威航空TW-687輪胎脫落影響，約有14航班受到影響，8班到場、6班離場，延遲時間約20分鐘以內，出現燃油吃緊的3架班機皆在引導下順利降落，未釀成事故，已依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局、標準組、交通部及運安會，後續會配合相關單位調查意外原因，也會加強場面巡檢與FOD防制的作業。