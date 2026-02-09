春節關懷機構長者及兒少 衛福部贈紅包、加菜金

農曆春節將至，為讓機構長者、兒少安置機構孩子感受年節氣氛，衛福部贈送機構長者、委託安置低收老人共新台幣793萬元，並依收容人數提供全台93家兒少安置機構加菜金。

農曆春節即將到來，衛生福利部今天透過新聞稿表示，為讓兒童少年安置機構的孩子，感受年節溫馨氣氛，在農曆春節前已依93家機構實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金，讓未能回家過年的機構院童及工作人員能團聚一堂，享用美味佳餚。

為加強照顧經濟弱勢家庭的兒童及少年，衛福部表示，已自今年1月起至明年1月止，針對領有弱勢兒童及少年生活扶助暨緊急生活扶助對象，每人每月加發500元生活補助金。有申請未滿2歲兒童育兒津貼的家戶，政府亦會在每月月底撥入5000元至7000元（依胎次有所不同）不等的育兒津貼。

機構長者部分，衛福部表示，在農曆春節前，依130家機構實際服務人數，分別致贈2萬至5萬元不等的春節膳食費，總金額達344萬元；另針對地方政府委託安置之低收入戶老人4493人，致贈每人1000元的紅包，核撥449萬3000元。

春節聚會活動頻繁，衛福部提醒，民眾如前往老人福利機構探視長輩，務必配合各機構所訂感染管制措施，共同維護自身健康並守護長輩安全，攜手平安迎接新年。家中有兒童的家長，在外請務必保持警覺並留心交通安全，確保全家人都能歡喜出門、安全歸來。

在居家與活動空間中，衛福部指出，應讓幼兒隨時待在視線範圍內，並引導他們遠離潛在的風險環境，透過細心守護，可預防高處墜落、折疊桌椅誤用、火源、水源或窗簾繩索拉扯等意外。

另外，為了確保獨居長輩於節日期間生活無虞，衛福部表示，已督請各縣市政府掌握轄內獨居老人春節期間之服務需求，整合在地資源加強關懷與支持。春節期間將持續提供低溫關懷、電話問安等服務，並設置緊急聯絡窗口，透過公私協力機制，共同守護獨居長輩春節期間的生活安全，讓獨居長輩安心過好年。