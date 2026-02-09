台鐵二二八加開29列次 春節連假快捷郵件照常投遞

台鐵公司因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，於和平紀念日連假期間(2月26日至3月2日)，全線再加開各級列車共計29列次。其中包含東線普悠瑪號2列次、西線自強號13列次。可再增加座位數共計55,618個，整體運能較平日增加5.9%。

此次再加開班次11日(三)零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

另外，2月14日至2月22日春節連續假期，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

連續假期期間停止收攬信筒(箱)郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，惟為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科(快捷股、郵務股或投遞股)及駐有守衛或保全之郵局(郵務股)，收寄國內、國際快捷郵件。

台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股，亦提供收寄國際快捷郵件服務。

美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯、蒙古、越南、泰國及阿根廷郵政，強制要求傳遞電子通關資訊(ITMATT)。

寄往上述國家、地區（美國可寄送「100美元（含）以下之非商業性禮品」及「書籍」）之國際快捷郵件請於營業日再至各局交寄。

郵局設於全國各地之i郵箱(寄件於連假後收攬)、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務，歡迎民眾多加利用。