虎航限量開賣WBC應援套票「台日台韓雙賽票僅5組」明早10時開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航今日宣布，攜手台灣運動觀光發展協會推出限量共30組的中華隊應援套票。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今日宣布，攜手台灣運動觀光發展協會推出限量共30組的中華隊應援套票。圖／台灣虎航提供

台灣虎航今日宣布，攜手台灣運動觀光發展協會推出限量共30組的中華隊應援套票，其中5組為全台限量的「熱血應援雙賽套票」，內容包含東京來回機票與台日、台韓大戰2場賽事門票，售價3萬800元，明天上午10時開賣。

虎航指出，隨著2026世界棒球經典賽（WBC）的熱潮席捲全台，經典賽事門票更是一開賣便瞬間秒殺，針對渴望親臨現場、見證中華隊關鍵對決的熱血球迷，開賣全台僅限量5組的「熱血應援雙賽套票」。

應援雙賽套票除包含虎航桃園往返東京的來回機票，還有台日、台韓對決2場最難入手的賽事門票，持有此套票的球迷，將能同時參與3月6日的台日大戰，以及3月8日的台韓大戰，售價為30800元。

虎航指出，若球迷想鎖定最具話題的台日對決，台灣虎航也提供限量25組的「熱血應援台日套票」，售價2萬9800元，套票同樣包含桃園至東京成田的來回機票，並提供1張3月6日台日大戰的外野應援席門票。

另外，虎航也精心規畫應援主題航班，3月5日往返桃園及東京成田的IT200、IT201、IT202、IT203航班，機艙內將全面換上應援頭墊紙。除了機艙布置外，還有指定航班的限定加碼活動，凡是搭乘3月5日IT202的旅客，皆有機會再獲得加碼應援毛巾乙份。

