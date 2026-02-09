快訊

寶可夢、吉伊卡哇掀熱潮 學者：元宵燈會已從生肖圖騰轉為IP戰場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
桃園燈會「dtto friends」燈組示意圖。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園燈會「dtto friends」燈組示意圖。圖／桃園市觀光旅遊局提供

近年各地元宵燈會競相引進國際知名角色ＩＰ。去年台灣燈會桃園展出「寶可夢」、「進擊的巨人」裝置，吸引逾二千萬人次參觀；高雄邀請日本人氣ＩＰ「吉伊卡哇」進駐愛河，官方宣稱創造超過百億元觀光產值。今年各縣市再加碼國際ＩＰ，元宵燈會儼然成為ＩＰ戰場。學者觀察，燈節設計已由生肖圖騰轉向高知名度IP，風格走向可愛系，貼近親子族群；透過具粉絲基礎的IP結合展覽與商品，可延長停留、帶動消費。

明新科技大學行銷與流通管理系系主任鍾政偉指出，近年燈節設計出現有趣轉變，台北、高雄燈節皆不再單純沿用傳統生肖圖騰，而是透過具特色的IP重新詮釋，整體風格明顯轉向「可愛系」。他表示，元宵燈節本就是親子同遊的重要節慶，IP選擇自然會朝貼近親子與可愛風格發展。

鍾政偉分析，從IP策略來看，泡泡瑪特、變形金剛或超人力霸王等，都是民眾耳熟能詳、擁有穩定粉絲群的IP，透過燈節特展與周邊商品結合，可引導遊客停留並帶動消費，特別能吸引原本就喜愛該IP的族群；台灣近年透過各類特展，已逐漸形成固定的消費模式。

鍾政偉強調，桃園挑選本土IP「dtto friends」，此IP早與桃園捷運完成連結，並推出周邊商品，「這不是IP大戰，而是吸客量多寡」，事實上「越國際越本土、越本土越國際」，從桃園國際機場到市中心，搭乘桃捷都可看到「dtto friends」，可見已累積基礎的客群，創造燈會的話題性。因此，使用本土的IP也並非憑空導入，而是該IP原本就有一批追隨者，擴展效果延伸。

鍾政偉進一步指出，今年台灣燈會由嘉義主辦，各縣市燈節更需找出自身亮點。但若非台灣燈會主辦城市，就必須透過吸睛的IP或城市行銷策略攬客。像台北以雙主場、雙IP並透過捷運串聯，高雄從黃色小鴨到日系吉伊卡哇等延續城市行銷脈絡，皆跳脫傳統燈會模式。

2026燈會IP比一比
2026燈會IP比一比

台灣燈會 桃園 親子
