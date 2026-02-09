受財劃法影響…中央停止補助 中低收入長者不再免費裝假牙

假牙未列入健保給付項目中，為減輕長輩負擔，衛福部編列預算補助各縣市政府辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫。不過，受到「財政收支劃分法」（財劃法）修正影響，中央自2026年起，不再編列長者假牙補助預算，已施行逾15年的補助政策宣告喊停。衛福部社家署長周道君表示，經費將回歸地方政府，由自有財源支應，主計總處不再編列預算。

周道君指出，今年度的補助項目，確實受到財劃法影響，考量假牙補助非法定性義務，於是經費回到地方，主計總處今年起不再編列。衛福部也會視整個執行狀況，後續年度再看有沒有需要調整，「如果有需要，還是會持續爭取相關的預算，提升長輩生活品質並維護牙齒健康。」

衛福部自民國98年起，每年編列約8000萬元預算，補助各縣市政府為中低收入戶65歲以上長者製作全口假牙。周道君說，該補助服務人次逐年增長，累積迄今，總補助人數大約8萬人。衛福部今年起不再編列長者假牙補助預算，補助斷炊，估計每年有數千名長者受影響。

衛福部統計，近5年中低收入老人裝置假牙的人數，分別為110年4344人、111年4982人、112年5783人、113年5782人，114年截至6月為1460人。台灣去年底正式邁入超高齡社會，需要假牙的長者恐怕愈來愈多，取消補助將不利長者口腔健康。

財政雪上加霜，周道君表示，除了中央的假牙補助，各縣市政府也有規畫不同的假牙補助方案，但申請資格還是依地方政府怎麼規畫執行。未來申請方式，長者需自行查詢各縣市政府的「社會局」或「衛生局」，瞭解是否有地方預算加碼或自辦的假牙補助。

至於是否已經有地方政府反應，可能會有編列預算的困難？周道君說，目前還沒接到，但是假牙補助的推動時程，各縣市可能也不見得馬上就會公告，地方也需要一點作業時間，衛福部將會加強了解地方政府整體調整的情形。

除了假牙之外，周道君指出，有一部分的補助政策也有調整，例如少子女化對策的預算，往年都是用計畫型補助的方式編列，今年中央政府總體編列時，就調整到用一般性補助的方式列到一般性補助範圍，但是額度不變，所以基本上預算都還在。