今晨低溫下探10度...台中21人無呼吸心跳 108歲人瑞明顯死亡

受到大陸冷高壓影響，今天清晨僅高屏地區及澎湖低溫在10度以上，其餘區域都低於10度，根據台中市消防局統計，昨天清晨至今天清晨，一共獲報21人無生命跡象的救護案件，年齡介於45歲至108歲，其中108歲人瑞在救護車到場時，已明顯死亡未送醫，消防局表示，無生命跡象救護案件的案發原因不一定是低溫造成，數據僅供外界參考，具體原因仍需專業單位判定。

台中市消防局統計，8日上午8時至9日上午8時，有21人因急病無呼吸心跳救護案件，其中有11人有送醫，但10人明顯死亡未送醫，患者年齡介於45至108歲。

氣象署表示，今天清晨受到大陸冷高壓影響，清晨相當寒冷，昨晚到今天清晨除了高屏及澎湖等超過10度，其他多在10度以下，離島的馬祖只有5.4度，金門則為6.9度，本島最低溫為雲林古坑的6度。

氣象署指出，今天冷空氣剛減弱，仍然偏冷，各地高溫20度以下，尤其北部、花蓮等白天只有 16、17度，入夜之後氣溫仍偏低，只有14度或更低。明天回溫，各地高溫回升到20度以上，但早晚溫差仍偏大。周三東北季風增強，北部及東北部白天溫度略降，落到20度以下，周四白天氣溫就會回升，一路到小年夜各地高溫都有24度以上。