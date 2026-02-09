快訊

陳怡君涉貪案還沒完 檢認一審判決「3人量刑過輕」上訴了

昔治蔣經國變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

今晨低溫下探10度...台中21人無呼吸心跳 108歲人瑞明顯死亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
寒流來襲，台中低溫下探10度，台中市消防局從昨天至今天接獲21件無呼吸心跳救護案件。圖／本報資料照
寒流來襲，台中低溫下探10度，台中市消防局從昨天至今天接獲21件無呼吸心跳救護案件。圖／本報資料照

受到大陸冷高壓影響，今天清晨僅高屏地區及澎湖低溫在10度以上，其餘區域都低於10度，根據台中市消防局統計，昨天清晨至今天清晨，一共獲報21人無生命跡象的救護案件，年齡介於45歲至108歲，其中108歲人瑞在救護車到場時，已明顯死亡未送醫，消防局表示，無生命跡象救護案件的案發原因不一定是低溫造成，數據僅供外界參考，具體原因仍需專業單位判定。

台中市消防局統計，8日上午8時至9日上午8時，有21人因急病無呼吸心跳救護案件，其中有11人有送醫，但10人明顯死亡未送醫，患者年齡介於45至108歲。

氣象署表示，今天清晨受到大陸冷高壓影響，清晨相當寒冷，昨晚到今天清晨除了高屏及澎湖等超過10度，其他多在10度以下，離島的馬祖只有5.4度，金門則為6.9度，本島最低溫為雲林古坑的6度。

氣象署指出，今天冷空氣剛減弱，仍然偏冷，各地高溫20度以下，尤其北部、花蓮等白天只有 16、17度，入夜之後氣溫仍偏低，只有14度或更低。明天回溫，各地高溫回升到20度以上，但早晚溫差仍偏大。周三東北季風增強，北部及東北部白天溫度略降，落到20度以下，周四白天氣溫就會回升，一路到小年夜各地高溫都有24度以上。

低溫 高溫 澎湖
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

桃園消防隊員馮仲毅2025年救活8人 康復出院成功率遠超全國平均

台南仁德消防分隊位低窪常受水患 等了30年終於動土新建

寒流來襲基隆10℃橙色警戒 消防局提醒注意用電與居家安全

民進黨澎湖黨代表大會 行動支持提名人選

相關新聞

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，後續造成3架航班在短短8分鐘內，因燃油不...

上班上學文湖線列車異常 北捷曝初步調查原因

台北捷運文湖線今天正值上班上學尖峰的8時25分，發生列車異常狀況，文湖線月台塞爆民眾，車廂內也擠滿人，導致多名旅客受影響...

台鐵網內互打？企工宣布生日假、產工打臉疑取消 台鐵公司回應了

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，但台鐵產工不滿交通部疑似憂心其他國營事業競相爭取，不惜要求台鐵公司毀壞勞...

今晨低溫下探10度...台中21人無呼吸心跳 108歲人瑞明顯死亡

受到大陸冷高壓影響，今天清晨僅高屏地區及澎湖低溫在10度以上，其餘區域都低於10度，根據台中市消防局統計，昨天清晨至今天...

影／高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

醫院護理人力吃緊，跨科支援成為常態，一名高雄醫學大學心臟內科加護病房護理師透露，被要求跨科支援，竟是抽了籤就被排班，有時...

出國順便買瘦瘦針？ 未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。