德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，後續造成3架航班在短短8分鐘內，因燃油不足發出「Mayday」訊號，情況十分罕見。學者指出，桃園機場僅2條跑道、量能吃緊，加上德威航空事發期間正值起降落尖峰時段，後續又疑似發生越捷走錯滑行道的情況。運安會表示，3架航班油量高於最低備油量；交通部民航局則表示，已著手調查。

一架從濟州島飛往台灣的TW687航班，昨天下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，導致後續長榮航空BR392、BR007，以及香港航空HX260班機因燃油不足發出「Mayday」訊號。

根據「TWSkyWave 空中電波」記錄下的航管通訊，長榮航空BR392班機昨（8日）晚間6時52分18秒，率先向塔台宣告「Mayday、Mayday、Mayday」，請求優先降落；緊接著不到6分鐘，長榮航空另一架BR007班機，於晚間6時57分49秒宣告「Mayday、Mayday、Mayday」。

而原定晚間6時20分降落的香港航空HX260班機，因延誤半個多小時仍無法著陸，因此在晚間6時59分57秒，也在通訊中連喊出3次「Mayday」呼號。

根據桃園機場公司統計，事件發生時正值到場航班較多時段，約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內；另外，緊接德威航空TW687降落的日航JL8671因於滑行道上等候FOD清除，約延遲1小時，北跑道關閉期間協調航管單位使用南跑道起降。

朝陽科大飛航系主任盧衍良說，桃園機場原有2條跑道，但昨天德威航空發生輪胎掉落的時間點，剛好是在航班起降的尖峰時段。發生德威航空輪胎掉落事件後，機場公司關閉北跑道，針對可能對飛機外務損傷的物品清除乾淨，但由於不確定路障排除時間，因此天上飛機會在一個區域盤旋等待。

盧衍良指出，昨天發生德威航空掉落後，據了解，後續又發生越捷航空走錯滑行道，讓原本的情況又多了變數，天上待命的飛機等待時間過長，而航空法規要求飛機降落時要有足夠的油量，若預期落地時油量低於30分鐘，就需喊出緊急宣告。

針對昨天8分鐘出現3架班機喊出「Mayday」訊號，盧衍良表示，這種情況確實不多見，主要是連鎖反應，但組員做出這樣的判斷是基於安全控管。

他舉例，先前一架哥倫比阿航空的航班，因天氣因素在紐約上空盤旋等待進場，卻未通知航管員油量的於安全標準，造成一連串溝通事故，最後該飛機就把油燒光。

盧衍良強調，組員喊出緊急宣告不代表不可控，而昨天主要是突發狀況多，又發生在航班起降落尖峰時段，才出現連3架航班喊出「Mayday」訊號。

至於為何盤旋航班不直接選擇轉降？盧衍良認為，航班預期影響時間有線，因此不會馬上就選擇轉降，且若預期延誤時間不長，轉降反會讓事情弄得更複雜。

運安會表示，經調查，這3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，這個狀況不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。此外，3個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「Mayday」，運安會無法評論。

對於3航班備用燃油高於最低備用油量仍喊出「Mayday」訊號，民航局則表示，已著手調查。