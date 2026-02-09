快訊

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

成大幫+1！衛福部健保署公布新任副署長人選 顏家瑞今天正式上任

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署今公布新任副署長，為成功大學醫學院臨床醫學研究所博士顏家瑞。記者蘇健忠／攝影
衛福部健保署今公布新任副署長，為成功大學醫學院臨床醫學研究所博士顏家瑞。記者蘇健忠／攝影

衛福部健保署今公布新任副署長，為成功大學醫學院臨床醫學研究所博士顏家瑞，其經歷為成大醫院腫瘤醫學部主任、成大醫院癌症中心主任、成大學醫學院醫學系腫瘤醫學科主任等，學經歷方面都十分完整。

衛福部健保署共有兩位副署長職務，包括前副署長李丞華、龐一鳴相繼退休後，其中一職缺由原主任秘書張禹斌接任，另一職缺確定由顏家瑞接任。

顏家瑞行醫期間都在成大醫院，從內科部住院醫師、內科部血液腫瘤科主治醫師、臨床試驗中心副主任、癌症中心主任、腫瘤醫學部主任等；更是台灣頭頸部腫瘤醫學會第七屆常務理事、台灣神經內分泌腫瘤學會第三屆理事、台灣胃癌醫學會第一屆理事，為癌症領域專家。

衛福部健保署長陳亮妤說，顏家瑞畢業於國立陽明大學醫學系，在成功大學臨床醫學研究所取得博士，為成大醫學院內科教授、教育部部定教授，2005至2007年更進一步到美國知名癌症治療醫學中心M.D. Anderson 進修，回國後擔任成大癌症中心主任，在癌症精準醫療耕耘甚深。

陳亮妤說，顏家瑞曾擔任台灣胃癌醫學會第一屆理事、台灣神經內分泌腫瘤學會第三屆理事、中華民國癌症醫學會監事、台灣頭頸部腫瘤醫學會第七屆常務理事，學經歷完整，公務與實務經驗豐富。

陳亮妤說，相信顏家瑞上任後，對推動健康台灣的「癌症新藥基金」、「精準醫療」大有裨益，也請各界一如既往給予健保署支持與鼓勵。

衛福部健保署今公布新任副署長，為成功大學醫學院臨床醫學研究所博士顏家瑞，其經歷為成大醫院腫瘤醫學部主任、成大醫院癌症中心主任、成大學醫學院醫學系腫瘤醫學科主任等，學經歷十分完整。圖／取自健保署官網
衛福部健保署今公布新任副署長，為成功大學醫學院臨床醫學研究所博士顏家瑞，其經歷為成大醫院腫瘤醫學部主任、成大醫院癌症中心主任、成大學醫學院醫學系腫瘤醫學科主任等，學經歷十分完整。圖／取自健保署官網

醫學院 主任 成大醫院 腫瘤 健保署
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

空氣變乾淨了嗎？ 成大研究團隊利用AI點出臭氧仍是隱憂

民進黨台北市長人選王世堅基層呼聲高 昔戰友籲黨中央慎重考慮

被問綠營北市長人選？王義川：交給賴清德、選對會傷腦筋

東環段解救內科交通 內科發展協會：提前宣導使用綠運輸

相關新聞

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，後續造成3架航班在短短8分鐘內，因燃油不...

上班上學文湖線列車異常 北捷曝初步調查原因

台北捷運文湖線今天正值上班上學尖峰的8時25分，發生列車異常狀況，文湖線月台塞爆民眾，車廂內也擠滿人，導致多名旅客受影響...

台鐵網內互打？企工宣布生日假、產工打臉疑取消 台鐵公司回應了

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，但台鐵產工不滿交通部疑似憂心其他國營事業競相爭取，不惜要求台鐵公司毀壞勞...

影／高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

醫院護理人力吃緊，跨科支援成為常態，一名高雄醫學大學心臟內科加護病房護理師透露，被要求跨科支援，竟是抽了籤就被排班，有時...

出國順便買瘦瘦針？ 未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近...

當浮世繪遇上印象派：跨越兩世紀的藝術共鳴《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》線上特展

在歷史的長河中，藝術並非孤立發展。《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》這場線上導覽，以近乎電影般的敘事節奏，帶領觀者沿著跨越兩百年的文化航線，重新理解浮世繪如何成為19世紀歐洲藝術革新的催化劑，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。