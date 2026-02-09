成大幫+1！衛福部健保署公布新任副署長人選 顏家瑞今天正式上任
衛福部健保署今公布新任副署長，為成功大學醫學院臨床醫學研究所博士顏家瑞，其經歷為成大醫院腫瘤醫學部主任、成大醫院癌症中心主任、成大學醫學院醫學系腫瘤醫學科主任等，學經歷方面都十分完整。
衛福部健保署共有兩位副署長職務，包括前副署長李丞華、龐一鳴相繼退休後，其中一職缺由原主任秘書張禹斌接任，另一職缺確定由顏家瑞接任。
顏家瑞行醫期間都在成大醫院，從內科部住院醫師、內科部血液腫瘤科主治醫師、臨床試驗中心副主任、癌症中心主任、腫瘤醫學部主任等；更是台灣頭頸部腫瘤醫學會第七屆常務理事、台灣神經內分泌腫瘤學會第三屆理事、台灣胃癌醫學會第一屆理事，為癌症領域專家。
衛福部健保署長陳亮妤說，顏家瑞畢業於國立陽明大學醫學系，在成功大學臨床醫學研究所取得博士，為成大醫學院內科教授、教育部部定教授，2005至2007年更進一步到美國知名癌症治療醫學中心M.D. Anderson 進修，回國後擔任成大癌症中心主任，在癌症精準醫療耕耘甚深。
陳亮妤說，顏家瑞曾擔任台灣胃癌醫學會第一屆理事、台灣神經內分泌腫瘤學會第三屆理事、中華民國癌症醫學會監事、台灣頭頸部腫瘤醫學會第七屆常務理事，學經歷完整，公務與實務經驗豐富。
陳亮妤說，相信顏家瑞上任後，對推動健康台灣的「癌症新藥基金」、「精準醫療」大有裨益，也請各界一如既往給予健保署支持與鼓勵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。