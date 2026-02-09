快訊

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

清境、日月潭春節迎遊客 住宿者下午抵達避塞車

中央社／ 記者蕭博陽南投縣9日電

合歡山清境農場日月潭春節連假將湧入遊客，公路局建議單日旅遊者上午提早抵達景區、住宿者下午進入，分流以避開車潮；逢合歡山雪季，視天氣實施台14甲線夜間封閉。

仁愛鄉清境農場、合歡山及魚池鄉日月潭是知名景區，14日至22日春節連假預計湧入觀光車潮，交通部公路局中區養護工程分局今天表示，台14甲線清境、合歡山路段預估18日至20日每天上午10時至下午1時易壅塞，當天往返建議上午9時前抵達、住宿下午4時後進入。

中區養護工程分局透過新聞稿表示，山區停車空間有限，前往清境地區、合歡山遊客請先查詢路況及停車資訊，並規劃旅行備案因應；合歡山海拔達3000公尺，請評估自身狀況與加強保暖，山路狹窄、蜿蜒且停車空間有限，務必檢查車況及勿違規停車、疲勞駕駛。

中區分局表示，逢合歡山雪季勤務期間，若經研判天氣有降雪或冰霰、路面結冰狀況，台14甲線18公里處翠峰至41公里處大禹嶺路段，將預警封閉管制，隔天上午視天氣及路況，再決定限加掛雪鍊車輛通行或開放通行，請用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鍊。

中區分局估日月潭台21線18日至21日期間上午10時至下午2時壅塞，單日旅遊上午10時前抵達、住宿下午4時後進入；另外，台21線埔里往日月潭方向，若日月潭水社路段車多回堵，建議調整行程，於台21線九龍路口左轉台21甲線，往伊達邵方向環潭遊憩。

合歡山 清境農場 日月潭
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

好日子！高雄春節「駁二小夜埕」 加碼露天電影院

領錢囉！春節關懷不間斷 竹市11項津貼明起發放

日月潭水社壩神秘黑洞 其實是百年水利「黑科技」

合歡山曾經有座滑雪場！1960年代獨有的冬季回憶

相關新聞

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，後續造成3架航班在短短8分鐘內，因燃油不...

上班上學文湖線列車異常 北捷曝初步調查原因

台北捷運文湖線今天正值上班上學尖峰的8時25分，發生列車異常狀況，文湖線月台塞爆民眾，車廂內也擠滿人，導致多名旅客受影響...

台鐵網內互打？企工宣布生日假、產工打臉疑取消 台鐵公司回應了

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，但台鐵產工不滿交通部疑似憂心其他國營事業競相爭取，不惜要求台鐵公司毀壞勞...

影／高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

醫院護理人力吃緊，跨科支援成為常態，一名高雄醫學大學心臟內科加護病房護理師透露，被要求跨科支援，竟是抽了籤就被排班，有時...

出國順便買瘦瘦針？ 未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近...

當浮世繪遇上印象派：跨越兩世紀的藝術共鳴《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》線上特展

在歷史的長河中，藝術並非孤立發展。《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》這場線上導覽，以近乎電影般的敘事節奏，帶領觀者沿著跨越兩百年的文化航線，重新理解浮世繪如何成為19世紀歐洲藝術革新的催化劑，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。