清境、日月潭春節迎遊客 住宿者下午抵達避塞車

合歡山、清境農場、日月潭春節連假將湧入遊客，公路局建議單日旅遊者上午提早抵達景區、住宿者下午進入，分流以避開車潮；逢合歡山雪季，視天氣實施台14甲線夜間封閉。

仁愛鄉清境農場、合歡山及魚池鄉日月潭是知名景區，14日至22日春節連假預計湧入觀光車潮，交通部公路局中區養護工程分局今天表示，台14甲線清境、合歡山路段預估18日至20日每天上午10時至下午1時易壅塞，當天往返建議上午9時前抵達、住宿下午4時後進入。

中區養護工程分局透過新聞稿表示，山區停車空間有限，前往清境地區、合歡山遊客請先查詢路況及停車資訊，並規劃旅行備案因應；合歡山海拔達3000公尺，請評估自身狀況與加強保暖，山路狹窄、蜿蜒且停車空間有限，務必檢查車況及勿違規停車、疲勞駕駛。

中區分局表示，逢合歡山雪季勤務期間，若經研判天氣有降雪或冰霰、路面結冰狀況，台14甲線18公里處翠峰至41公里處大禹嶺路段，將預警封閉管制，隔天上午視天氣及路況，再決定限加掛雪鍊車輛通行或開放通行，請用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鍊。

中區分局估日月潭台21線18日至21日期間上午10時至下午2時壅塞，單日旅遊上午10時前抵達、住宿下午4時後進入；另外，台21線埔里往日月潭方向，若日月潭水社路段車多回堵，建議調整行程，於台21線九龍路口左轉台21甲線，往伊達邵方向環潭遊憩。