9天年假快來了！天氣風險：兩波偏弱冷空氣間歇南下北東轉陰雨

周六開始9天農曆過年年假，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，春節期間（除夕至初三）目前顯示有兩波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏較快，但整體仍以典型冬季分布為主，中南部多為晴時多雲，但東北季風增強時迎風北部、東部轉陰有雨。

林孝儒指出，周五至周末(小年夜)台灣附近為高壓迴流偏東或南風環境，各地天氣較穩定，普遍晴時多雲、白天回暖，高溫可接近25度上下；不過日夜溫差仍大，清晨低溫約16到18度，沿海空曠、近山郊區或縱谷地區仍可能再低2到3度，可把握時間打掃。

林孝儒表示，春節期間（除夕至初三）目前趨勢顯示有兩波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏較快、但整體仍以典型冬季分布為主，東北季風增強時迎風北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴時多雲；季風短暫減弱時，北東部降雨可望緩和並有短暫好轉空檔。

氣溫方面，多數時段以東北季風等級為主，未必出現顯著強降溫，但若後期環境轉乾，仍需留意輻射冷卻導致的清晨局部低溫。由於預報期程仍長、變動度較高，建議連假前3到5天再依最新預報細調行程。

今白天起至明日，林孝儒說，冷空氣隨北方高壓出海逐步減弱，整體水氣不多，各地雲量減少、陽光露臉機會增加，氣溫回升。預測北部至東部白天高溫約16到23度、低溫12到16度；中南部高溫約19到26度、低溫13到17度。

林孝儒表示，周二入夜鋒面尾端掠過，周三至周四新一波冷空氣影響，整體南下節奏偏快。預測北部至東部雲量增多，局部轉陰並有短暫降雨，高溫略降至18到21度、低溫約13到15度，冷空氣強度仍有變動空間，目前評估不排除接近大陸冷氣團等級。中南部受影響相對較小，維持晴時多雲，高溫約24到27度、低溫15到19度，但夜晚清晨仍須留意輻射冷卻造成的局部低溫與日夜溫差。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。