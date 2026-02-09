快訊

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

聽新聞
0:00 / 0:00

9天年假快來了！天氣風險：兩波偏弱冷空氣間歇南下北東轉陰雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起到明天白天氣溫回升，但日夜溫差大。聯合報系資料照
今起到明天白天氣溫回升，但日夜溫差大。聯合報系資料照

周六開始9天農曆過年年假，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，春節期間（除夕至初三）目前顯示有兩波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏較快，但整體仍以典型冬季分布為主，中南部多為晴時多雲，但東北季風增強時迎風北部、東部轉陰有雨。

林孝儒指出，周五至周末(小年夜)台灣附近為高壓迴流偏東或南風環境，各地天氣較穩定，普遍晴時多雲、白天回暖，高溫可接近25度上下；不過日夜溫差仍大，清晨低溫約16到18度，沿海空曠、近山郊區或縱谷地區仍可能再低2到3度，可把握時間打掃。

林孝儒表示，春節期間（除夕至初三）目前趨勢顯示有兩波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏較快、但整體仍以典型冬季分布為主，東北季風增強時迎風北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴時多雲；季風短暫減弱時，北東部降雨可望緩和並有短暫好轉空檔。

氣溫方面，多數時段以東北季風等級為主，未必出現顯著強降溫，但若後期環境轉乾，仍需留意輻射冷卻導致的清晨局部低溫。由於預報期程仍長、變動度較高，建議連假前3到5天再依最新預報細調行程。

今白天起至明日，林孝儒說，冷空氣隨北方高壓出海逐步減弱，整體水氣不多，各地雲量減少、陽光露臉機會增加，氣溫回升。預測北部至東部白天高溫約16到23度、低溫12到16度；中南部高溫約19到26度、低溫13到17度。

林孝儒表示，周二入夜鋒面尾端掠過，周三至周四新一波冷空氣影響，整體南下節奏偏快。預測北部至東部雲量增多，局部轉陰並有短暫降雨，高溫略降至18到21度、低溫約13到15度，冷空氣強度仍有變動空間，目前評估不排除接近大陸冷氣團等級。中南部受影響相對較小，維持晴時多雲，高溫約24到27度、低溫15到19度，但夜晚清晨仍須留意輻射冷卻造成的局部低溫與日夜溫差。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台北測站10.7度寒流未達標 吳德榮：今晚明晨輻射冷卻低溫探10度以下

寒流持續發威！北東低溫下探5度 除夕、初一再轉濕冷

寒流全台急凍 天氣風險：入夜乾冷輻射冷卻北北基桃探6度

還有冷空氣 粉專：周三南下

相關新聞

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，後續造成3架航班在短短8分鐘內，因燃油不...

上班上學文湖線列車異常 北捷曝初步調查原因

台北捷運文湖線今天正值上班上學尖峰的8時25分，發生列車異常狀況，文湖線月台塞爆民眾，車廂內也擠滿人，導致多名旅客受影響...

台鐵網內互打？企工宣布生日假、產工打臉疑取消 台鐵公司回應了

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，但台鐵產工不滿交通部疑似憂心其他國營事業競相爭取，不惜要求台鐵公司毀壞勞...

影／高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

醫院護理人力吃緊，跨科支援成為常態，一名高雄醫學大學心臟內科加護病房護理師透露，被要求跨科支援，竟是抽了籤就被排班，有時...

出國順便買瘦瘦針？ 未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近...

當浮世繪遇上印象派：跨越兩世紀的藝術共鳴《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》線上特展

在歷史的長河中，藝術並非孤立發展。《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》這場線上導覽，以近乎電影般的敘事節奏，帶領觀者沿著跨越兩百年的文化航線，重新理解浮世繪如何成為19世紀歐洲藝術革新的催化劑，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。