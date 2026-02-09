北醫大產學合作導入AI 助力慢性腎病風險預測

快訊

中央社／ 台北9日電

台北醫學大學與美國預測式人工智慧公司簽產學合約，將結合北醫體系的臨床經驗與去識別化醫療數據，共同開發慢性腎臟病早期風險辨識與精準介入的新型照護模式。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，慢性腎臟病患族群中，部分患者病程進展快速，卻不易在早期被臨床察覺，被稱為「快速惡化族群」；此次合作即聚焦於此類高風險患者，透過AI模型提前預測病程惡化風險，協助醫療團隊在疾病惡化前即介入治療，以延緩病程進展。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，身為腎臟專科醫師，他長期關注慢性腎臟病在臨床照護上的挑戰，許多病人往往在病程難以逆轉時才被發現，錯失最關鍵的治療時機；透過預測式AI技術，可望協助醫療體系從「事後治療」轉向「事前預測」，找出真正需要密切追蹤的高風險族群。

吳麥斯提到，未來將結合AI預測模型與北醫體系長期累積的臨床資料，有助於在不可逆傷害發生前及早介入，這不僅是科技應用的突破，也有助於提升整體照護品質。

北醫大與美國預測式人工智慧公司TaiBear Health合作初期，將運用多元且具代表性的去識別化臨床資料，協助TaiBear Health驗證與優化慢性腎臟病預測模型，並逐步導入臨床應用，透過精準風險分層，醫療團隊可依據預測結果，提早進行個別化治療與追蹤，也為健康台灣發展智慧醫療與慢性病管理提供新方向。

