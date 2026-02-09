【重磅快評】這波酷寒　台灣其實疏於防範？

蛇年將畢業，臨去之前地龍撒潑，民眾難得感受到好久不見的凜冽；雖然還不到寒流程度，只是較強的冷氣團，但降溫速度很快，上周三、四還是晴空萬里，接下來三天氣溫溜滑梯，民眾多有冷到了的感覺，紛紛質疑中央氣象署沒提供足夠的預警。民眾的質疑合理，這波強冷氣團侵台十年前二○一六年一月曾發生過，今年幾乎是翻版重出。

上周三立春，天氣晴朗，沒想到之後溫度快速下滑；其實冬天的意象已醞釀一陣子，高壓漸次增強、疊加，自西伯利亞老巢逐漸南下、東移，這兩天氣溫零度線已抵台灣上空準備出海，帶給台灣的冷空氣達到高峰，溫度自然大幅下滑，再降一些就達到寒流等級。

其實這波降溫已醞釀一段期間。早幾年冬天降溫民眾收到的資訊用詞是蒙古高壓南下，這回則是覆蓋面積大得多的西伯利亞冷高壓，從衛星偵照圖發現幾乎覆蓋整個北極圈，不是小小的蒙古上空，不但面積大得多，且厚厚的平流層影響更難估算，氣象專業名稱是北極渦旋，帶來的冷空氣嚴重影響北半球。

渦旋這個詞顧名思義本該是不斷打轉的氣旋，但糟糕的是渦旋必然有破口，讓渦旋內冰冷的空氣外洩到溫帶。這次渦旋兩個缺口分別是從北緯六十度以北的格陵蘭島外洩到北大西洋，讓美洲冰凍，不只是美加北方五大湖區，甚至南方陽光帶的南卡、德州、路斯安納州全成了冰雪天地。

北極渦旋另一個破口在俄羅斯東北、也約北緯六十度的堪察加半島，破口洩出的冰風暴，不但半島有五層樓深的積雪，往南日本北海道、本州，大陸華北也呈白色世界，就連江南的蘇杭、福建漳州也是零度左右，對台灣而言氣溫零度線貼近北邊也罕見。十年前的酷寒，台灣一千公尺以下平原區多有降雪，這兩天不但山區有雪，平地也有少數降雪。

天氣寒暖不僅影響生活，甚至影響產業。這波強烈冷氣團緣起於正在成形的負北極震盪，往後的影響將是夏天變長、更熱，身體的是應要考慮，也該考慮仕女的夏裝何時備貨、上市？日本氣象預報特別提到花期開始及結束，正是氣候關係到產業的一環。這波冷氣團應能讓氣象單位有更多的思考，不要僅是轉傳歐洲或美國的觀察就交代。