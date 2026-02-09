水試所衛星標籤追蹤 證實特有極瀕危無斑龍紋鱝分部西半部與澎湖海域

農業部水產試驗所為掌握台灣特有軟骨魚類「無斑龍紋鱝」（Rhynchobatus immaculatus）的生態資訊，於2024至2025年間在澎湖及雲林外海，成功為5尾個體裝設電子衛星標識籤並放流追蹤，透過衛星回傳的移動路徑與活動深度等關鍵資料，將可補足其基礎生態背景，作為後續制定資源管理與保育措施的重要參考。

水試所表示，無斑龍紋鱝為2013年正式命名發表的台灣特有種，主要分布於台灣西部沿海海域，由於棲息環境與人類沿近海活動高度重疊，族群常面臨刺網漁業混獲壓力，導致數量持續下降。目前該物種已被國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為「極度瀕危（CR）」等級，並於2019年納入《華盛頓公約》（CITES）附錄二管制。面對迫切的保育需求，水試所自2023年起受海洋委員會海洋保育署委託，積極展開生物學調查，並與雲林、澎湖在地漁民合作推動標識放流作業。

水試所指出，根據初步追蹤結果顯示，無斑龍紋鱝的活動分布隨體型而有差異：幼魚多活動於深度30公尺以內的沿岸及陸棚淺水區域；體型較大的成魚則具備往深海移動的習性，活動深度可超過100公尺。觀測數據證實其整體活動範圍仍高度集中於台灣本島西部及澎湖周邊海域，顯見該海域為其生存之關鍵棲地。

水試所指出，無斑龍紋鱝體長可達2公尺，夏季會於西部沿海產仔，其生存現狀除受漁業混獲影響外，亦與棲地劣化及流失密切相關。雖然目前受限於標識個體數量與追蹤期程，研究仍處於初步階段，但現有資料對於釐清其生態特性已具備高度參考價值。