快訊

吃甜食還能延緩老化？一款甜食成份被證實「讓生理年齡更年輕」

被爆拖延還債、違反保護令 伍思凱帥兒伍諒心情曝光了

LINE禮物群組送禮升級至50人！過年藏大禮包抽1萬點LINE POINTS

水試所衛星標籤追蹤 證實特有極瀕危無斑龍紋鱝分部西半部與澎湖海域

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
於澎湖海域標識放流成熟的無斑龍紋鱝。圖／水試所提供
於澎湖海域標識放流成熟的無斑龍紋鱝。圖／水試所提供

農業部水產試驗所為掌握台灣特有軟骨魚類「無斑龍紋鱝」（Rhynchobatus immaculatus）的生態資訊，於2024至2025年間在澎湖雲林外海，成功為5尾個體裝設電子衛星標識籤並放流追蹤，透過衛星回傳的移動路徑與活動深度等關鍵資料，將可補足其基礎生態背景，作為後續制定資源管理與保育措施的重要參考。

水試所表示，無斑龍紋鱝為2013年正式命名發表的台灣特有種，主要分布於台灣西部沿海海域，由於棲息環境與人類沿近海活動高度重疊，族群常面臨刺網漁業混獲壓力，導致數量持續下降。目前該物種已被國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為「極度瀕危（CR）」等級，並於2019年納入《華盛頓公約》（CITES）附錄二管制。面對迫切的保育需求，水試所自2023年起受海洋委員會海洋保育署委託，積極展開生物學調查，並與雲林、澎湖在地漁民合作推動標識放流作業。

水試所指出，根據初步追蹤結果顯示，無斑龍紋鱝的活動分布隨體型而有差異：幼魚多活動於深度30公尺以內的沿岸及陸棚淺水區域；體型較大的成魚則具備往深海移動的習性，活動深度可超過100公尺。觀測數據證實其整體活動範圍仍高度集中於台灣本島西部及澎湖周邊海域，顯見該海域為其生存之關鍵棲地。

水試所指出，無斑龍紋鱝體長可達2公尺，夏季會於西部沿海產仔，其生存現狀除受漁業混獲影響外，亦與棲地劣化及流失密切相關。雖然目前受限於標識個體數量與追蹤期程，研究仍處於初步階段，但現有資料對於釐清其生態特性已具備高度參考價值。

澎湖 衛星 雲林
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

AI大模型需求推升 「衛星算力」成為新興場景

民進黨澎湖黨代表大會 行動支持提名人選

昇達科1月營收月增15% 連三月攻頂

iPhone大敵要來了？路透：星鏈打算推出手機 馬斯克親曝有多不一樣

相關新聞

德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班昨天下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，造成3架航班在短短8分鐘內...

台鐵網內互打？企工宣布生日假、產工打臉疑取消 台鐵公司回應了

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，但台鐵產工不滿交通部疑似憂心其他國營事業競相爭取，不惜要求台鐵公司毀壞勞...

影／高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

醫院護理人力吃緊，跨科支援成為常態，一名高雄醫學大學心臟內科加護病房護理師透露，被要求跨科支援，竟是抽了籤就被排班，有時...

【重磅快評】這波酷寒 台灣其實疏於防範？

蛇年將畢業，臨去之前地龍撒潑，民眾難得感受到好久不見的凜冽；雖然還不到寒流程度，只是較強的冷氣團，但降溫速度很快，上周三...

水試所衛星標籤追蹤 證實特有極瀕危無斑龍紋鱝分部西半部與澎湖海域

農業部水產試驗所為掌握台灣特有軟骨魚類「無斑龍紋鱝」（Rhynchobatus immaculatus）的生態資訊，於2...

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

現代人日常高度依賴3C產品，進入春節連假，追劇、滑手機、打牌及返鄉長途等活動，讓用眼時間急遽拉長，原本被忽略的眼部警訊恐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。