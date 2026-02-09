台鐵網內互打？企工宣布生日假、產工打臉疑取消 台鐵公司回應了

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，但台鐵產工不滿交通部疑似憂心其他國營事業競相爭取，不惜要求台鐵公司毀壞勞資關係也要停止實施，今天赴交通部抗議。企工理事長童世哲澄清，生日假並為取消、停止實施，而是程序尚未完備，已在處理並盡快對外宣布。

台鐵企業工會去年宣布勞資達共識，今年起將實施生日假制度，秘書吳長智表示，今年1月1日起，台鐵公司將實施生日假制度，員工可於生日當天或生日當月起半年內使用，落實友善職場新里程碑。

但產工今赴交通部前抗議，直指生日假訊息釋出後，台鐵公司就發函表示，因「行政程序未完備且影響層面甚鉅，爰暫緩實施」，罕見在雙方有決議後公司出現反悔的情形。

童世哲指出，去年企工對外發布生日假的訊息，但後來因程序上尚未完善，因此尚未實施；童世哲說，當初與台鐵公司取得勞資共識決議生日假，按照程序台鐵公司需呈報交通部，待交通部核定通過後就能實施，但因台鐵公司尚未報部，才有這樣的情況。

童世哲表示，目前已在積極處理程序問題，生日假實際落實時程尚未確定，但核定通過後會盡快對外發布。

另外，台鐵公司總經理馮輝昇上周五（6日）於媒體茶敘上，針對生日假一事回應，當初團協討論時，並非針對生日假進行討論，而是針對員工生日有提供無禮金或假期進行討論。經與企業工會研議後，有關禮金或假期還需要審慎嚴謹，針對員工福利待遇部分也會持續努力。

馮輝昇指出，目前針對員工福利已有提高，包含今年1月1日開始實施的三班制人員夜班值班的夜點費，由每晚120元提升至400元，足足翻了3.3倍，基層主管加給也調升50％，其中副站長及站長依照車站等級不同，主管加給5000至1萬元不等，另外搶修獎金也從最高1000元提高至6000元，後續也會持續與員工溝通。