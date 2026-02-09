快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵網內互打？企工宣布生日假、產工打臉疑取消 台鐵公司回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵產業工會上午前往交通部陳情，要求交通部應台鐵公司要求施行生日假等措施，秘書長朱智宇表示，交通部應該當台鐵員工的後盾而非阻礙。記者曾原信／攝影
台鐵產業工會上午前往交通部陳情，要求交通部應台鐵公司要求施行生日假等措施，秘書長朱智宇表示，交通部應該當台鐵員工的後盾而非阻礙。記者曾原信／攝影

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，但台鐵產工不滿交通部疑似憂心其他國營事業競相爭取，不惜要求台鐵公司毀壞勞資關係也要停止實施，今天赴交通部抗議。企工理事長童世哲澄清，生日假並為取消、停止實施，而是程序尚未完備，已在處理並盡快對外宣布。

台鐵企業工會去年宣布勞資達共識，今年起將實施生日假制度，秘書吳長智表示，今年1月1日起，台鐵公司將實施生日假制度，員工可於生日當天或生日當月起半年內使用，落實友善職場新里程碑。

但產工今赴交通部前抗議，直指生日假訊息釋出後，台鐵公司就發函表示，因「行政程序未完備且影響層面甚鉅，爰暫緩實施」，罕見在雙方有決議後公司出現反悔的情形。

童世哲指出，去年企工對外發布生日假的訊息，但後來因程序上尚未完善，因此尚未實施；童世哲說，當初與台鐵公司取得勞資共識決議生日假，按照程序台鐵公司需呈報交通部，待交通部核定通過後就能實施，但因台鐵公司尚未報部，才有這樣的情況。

童世哲表示，目前已在積極處理程序問題，生日假實際落實時程尚未確定，但核定通過後會盡快對外發布。

另外，台鐵公司總經理馮輝昇上周五（6日）於媒體茶敘上，針對生日假一事回應，當初團協討論時，並非針對生日假進行討論，而是針對員工生日有提供無禮金或假期進行討論。經與企業工會研議後，有關禮金或假期還需要審慎嚴謹，針對員工福利待遇部分也會持續努力。

馮輝昇指出，目前針對員工福利已有提高，包含今年1月1日開始實施的三班制人員夜班值班的夜點費，由每晚120元提升至400元，足足翻了3.3倍，基層主管加給也調升50％，其中副站長及站長依照車站等級不同，主管加給5000至1萬元不等，另外搶修獎金也從最高1000元提高至6000元，後續也會持續與員工溝通。

生日 台鐵 交通部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

不滿生日假疑取消津貼遭卡2年 台鐵產工交部抗議並宣布發動全國性連署

影／生日假跳票 台鐵產工質疑交通部阻撓

宜蘭至羅東鐵路高架化 卓榮泰：農曆春節前拍板

台鐵今年拚「現金流量轉正」 運量提升、資產開發助攻

相關新聞

德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班昨天下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，造成3架航班在短短8分鐘內...

台鐵網內互打？企工宣布生日假、產工打臉疑取消 台鐵公司回應了

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，但台鐵產工不滿交通部疑似憂心其他國營事業競相爭取，不惜要求台鐵公司毀壞勞...

影／高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

醫院護理人力吃緊，跨科支援成為常態，一名高雄醫學大學心臟內科加護病房護理師透露，被要求跨科支援，竟是抽了籤就被排班，有時...

水試所衛星標籤追蹤 證實特有極瀕危無斑龍紋鱝分部西半部與澎湖海域

農業部水產試驗所為掌握台灣特有軟骨魚類「無斑龍紋鱝」（Rhynchobatus immaculatus）的生態資訊，於2...

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

現代人日常高度依賴3C產品，進入春節連假，追劇、滑手機、打牌及返鄉長途等活動，讓用眼時間急遽拉長，原本被忽略的眼部警訊恐...

影／女主管罕見免疫失控突走路困難 豐原醫院啟動走路機器人復健

57歲公司高階女主管突然出現四肢無力，短時間內症狀迅速惡化，連站立與行走都困難，經衛生福利部豐原醫院檢查後，診斷她罹患急...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。