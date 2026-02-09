快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

80歲老婦大腿與膝蓋疼痛少見肝樣癌 銳視刀治療縮小腫瘤

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童醫院放射腫瘤科葉啟源主任筆指處，即為患者左側骨盆骶骨處罹患少見的肝樣癌。圖／童綜合醫院提供
童醫院放射腫瘤科葉啟源主任筆指處，即為患者左側骨盆骶骨處罹患少見的肝樣癌。圖／童綜合醫院提供

80歲老婦因左側大腿與膝蓋出現疼痛，常出現無力，後來連走路都成問題只能坐輪椅，經由童綜合醫院骨科醫師看診並X光檢查後確認無骨折發生，詳細檢查發現患者左側骨盆骶骨處出現異常大型腫瘤細胞，化驗後確認患者罹患少見的肝樣癌，經銳視刀治療已縮小腫瘤。

因腫瘤細胞太大(約12.1公分乘17.4公分)，腫瘤位置執行手術風險過高，轉由放射腫瘤科葉啟源主任進行銳視刀適應性放射治療，利用空間分割點狀治療方式，在局部的位置給予點狀高劑量的放射線，再配合傳統銳視刀治療方式，經過一個月26次治療後，腫瘤已經縮小至9.8公分乘10.1公分左右，縮小腫瘤後也讓疼痛獲得明顯改善。

童綜合醫院放射腫瘤科葉啟源主任表示，肝樣癌是一種罕見且具高度侵襲性的惡性腫瘤，特點是發生在肝臟以外器官的原發性腫瘤，但組織型態與細胞特徵卻與「肝細胞癌」相似。

個案腫瘤發生位置在骶骨，因為初期無任何不適症狀，等到腫瘤大到壓迫到骶叢神經而導致腿部疼痛與無力才發現，因腫瘤太大，若只採用一般治療無法有效消除癌細胞，因此搭配使用最新的點狀式治療，以高劑量消融巨大、抗放射性腫瘤，同時利用傳統治療劑量梯度保護周圍的健康組織與器官。讓腫瘤明顯在三個月內縮小了2公分乘7公分，緩解骶叢神經受壓迫的情況，改善患者的疼痛與行動能力。

葉啟源主任表示，放射治療是一種使用高能放射線來縮小腫瘤、破壞癌細胞、緩解症狀的治療方式，最佳的放射治療技術必須能將適切的放射劑量精準的分布於照射位置上，促使腫瘤受到最大殺傷力，不影響腫瘤附近的正常組織器官。

銳視刀是目前最新推出的高品質影像導航加速器，擁有Hypersight技術，可在6秒內擷取錐形束電腦斷層影像，具有直接在影像上計算劑量的能力。患者在治療期間，因為病情及每天的變化，腫瘤可能會發生位置或是大小的變化，造成治療劑量的不確定性，這些變化就能隨著銳視刀適應性放射治療調整放射照射範圍，精準打擊腫瘤，保護正常器官，

當面對體積大的腫瘤時，原本區塊放射治療方式會因為劑量一致關係而受到限制，這次使用SFRT（空間分割放射治療） 技術，在一顆腫瘤中運用高、低劑量分布，以「點狀強化」概念照射來達到有效控制與治療。

腫瘤 位置 患者
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

最強標靶藥物先發：肺癌ALK 治療大躍進，力拚突破五年存活期

口罩變兇器！她放口袋大腿被割出「16公分血痕」 網點名1物超銳利

無抽菸上班族罹肺癌 彰基導航系統微創治療「一站式」完成

報告出爐！豬哥亮愛女謝金晶右乳長腫瘤 病況曝光

相關新聞

德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班昨天下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，造成3架航班在短短8分鐘內...

台鐵網內互打？企工宣布生日假、產工打臉疑取消 台鐵公司回應了

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，但台鐵產工不滿交通部疑似憂心其他國營事業競相爭取，不惜要求台鐵公司毀壞勞...

影／高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

醫院護理人力吃緊，跨科支援成為常態，一名高雄醫學大學心臟內科加護病房護理師透露，被要求跨科支援，竟是抽了籤就被排班，有時...

【重磅快評】這波酷寒　台灣其實疏於防範？

蛇年將畢業，臨去之前地龍撒潑，民眾難得感受到好久不見的凜冽；雖然還不到寒流程度，只是較強的冷氣團，但降溫速度很快，上周三...

春節換新鈔今起限時5天 8家金融機構、455間據點可換

農曆春節即將到來，民眾都有在春節前兌換新鈔的需求，台灣銀行、中華郵政、新光銀行、富邦銀行等全台8家金融機構、共455間指...

水試所衛星標籤追蹤 證實特有極瀕危無斑龍紋鱝分部西半部與澎湖海域

農業部水產試驗所為掌握台灣特有軟骨魚類「無斑龍紋鱝」（Rhynchobatus immaculatus）的生態資訊，於2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。