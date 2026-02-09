80歲老婦大腿與膝蓋疼痛少見肝樣癌 銳視刀治療縮小腫瘤

80歲老婦因左側大腿與膝蓋出現疼痛，常出現無力，後來連走路都成問題只能坐輪椅，經由童綜合醫院骨科醫師看診並X光檢查後確認無骨折發生，詳細檢查發現患者左側骨盆骶骨處出現異常大型腫瘤細胞，化驗後確認患者罹患少見的肝樣癌，經銳視刀治療已縮小腫瘤。

因腫瘤細胞太大(約12.1公分乘17.4公分)，腫瘤位置執行手術風險過高，轉由放射腫瘤科葉啟源主任進行銳視刀適應性放射治療，利用空間分割點狀治療方式，在局部的位置給予點狀高劑量的放射線，再配合傳統銳視刀治療方式，經過一個月26次治療後，腫瘤已經縮小至9.8公分乘10.1公分左右，縮小腫瘤後也讓疼痛獲得明顯改善。

童綜合醫院放射腫瘤科葉啟源主任表示，肝樣癌是一種罕見且具高度侵襲性的惡性腫瘤，特點是發生在肝臟以外器官的原發性腫瘤，但組織型態與細胞特徵卻與「肝細胞癌」相似。

個案腫瘤發生位置在骶骨，因為初期無任何不適症狀，等到腫瘤大到壓迫到骶叢神經而導致腿部疼痛與無力才發現，因腫瘤太大，若只採用一般治療無法有效消除癌細胞，因此搭配使用最新的點狀式治療，以高劑量消融巨大、抗放射性腫瘤，同時利用傳統治療劑量梯度保護周圍的健康組織與器官。讓腫瘤明顯在三個月內縮小了2公分乘7公分，緩解骶叢神經受壓迫的情況，改善患者的疼痛與行動能力。

葉啟源主任表示，放射治療是一種使用高能放射線來縮小腫瘤、破壞癌細胞、緩解症狀的治療方式，最佳的放射治療技術必須能將適切的放射劑量精準的分布於照射位置上，促使腫瘤受到最大殺傷力，不影響腫瘤附近的正常組織器官。

銳視刀是目前最新推出的高品質影像導航加速器，擁有Hypersight技術，可在6秒內擷取錐形束電腦斷層影像，具有直接在影像上計算劑量的能力。患者在治療期間，因為病情及每天的變化，腫瘤可能會發生位置或是大小的變化，造成治療劑量的不確定性，這些變化就能隨著銳視刀適應性放射治療調整放射照射範圍，精準打擊腫瘤，保護正常器官，

當面對體積大的腫瘤時，原本區塊放射治療方式會因為劑量一致關係而受到限制，這次使用SFRT（空間分割放射治療） 技術，在一顆腫瘤中運用高、低劑量分布，以「點狀強化」概念照射來達到有效控制與治療。