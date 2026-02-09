快訊

不滿生日假疑取消津貼遭卡2年 台鐵產工交部抗議並宣布發動全國性連署

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵產業工會不滿生日假被收回，今前往交通部抗議。記者胡瑞玲／攝影
台鐵產業工會不滿生日假被收回，今前往交通部抗議。記者胡瑞玲／攝影

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，但台鐵產工不滿，交通部疑似憂心其他國營事業競相爭取，不惜要求台鐵公司毀壞勞資關係也要停止實施，今天赴交通部抗議，要求交通部應要求台鐵依團協決議實施生日假，同時呼籲應發函向行政院敦促核定台鐵員工津貼。

台鐵企業工會去年宣布勞資達共識，今年起將實施生日假制度，秘書吳長智表示，今年1月1日起，台鐵公司將實施生日假制度，員工可於生日當天或生日當月起半年內使用，落實友善職場新里程碑。

但產工今赴交通部前抗議，直指生日假訊息釋出後，台鐵公司就發函表示，因「行政程序未完備且影響層面甚鉅，爰暫緩實施」，罕見在雙方有決議後公司出現反悔的情形。

在台鐵企工釋出生日假訊息後，中華郵政工會理事長林榮州也曾表示，今年除已爭取到的員工福利外，也會爭取生日假。據了解，中華郵政董事長王國材為此致電交通部談及生日假一事，盼勿讓其他國營事業競相爭取。

產工秘書長朱智宇表示，台鐵公司在團體協約會議決議實施生日假後，罕見出下反悔情況，不僅有涉嫌不誠信協商，還嚴重打擊員工對公司的信心，為此產工已發函向交通部及台鐵公司表達抗議，認為已影響全台約逾1.5萬名員工權益，交通部應公開說清楚，而不是一味阻撓。

員工福利待遇部分，台鐵產業工會理事長曹嘉君說，台鐵董事會早已於2024年通過車長自主備勤津貼（88元）調升案，以及2025年通過主管加給調升、通過發放工程獎金等案件，但迄今已卡在行政院延宕半年至2年，員工遲遲等不到任何待遇改善與前進，只看到生日假承諾跳票、相關津貼與加給延宕，消磨員工對工作的熱情與信心。

台鐵產工監事謝宗翰表示，去年歷經光復救災加開車、國定假期疏運，緊接著本周就是春節疏運，交通部對台鐵員工的要求從未減少，甚至在公司化後人手與待遇沒有成長的狀況下，加諸了更沈重的營運與安全責任，但對於台鐵員工承諾的福利及待遇卻一次次跳票，讓員工失去對於改革的信心，認為長年以來薪資結構低落的情形，理應也是改革的一環。

產工表示，這種「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」的心態，正在嚴重消磨第一線人員的熱情。今年新進人員招考延期已經是嚴重的警訊，若交通部繼續阻擋待遇提升，不僅是對員工不公，更是置未來的旅運穩定於不顧。

因此產工提出2訴求，包含交通部應要求台鐵公司依照團體協約會議決議，施行生日假；交通部應針對車長自主備勤津貼、主管加給、工程獎金承諾發函向政院敦促核定，盼交通部給予回應。

交通部由人事處科長傅嘉瑜出面代表接受陳情，但面對產工提問交通部是否知道台鐵公司跳票生日假跳票，以及津貼持續延宕的狀況，傅嘉瑜僅說會代為轉達陳情書，後續再來研議。

產工認為交通部此說法及態度敷衍且不負任，因此將原先遞出的陳情書收回，並宣布今年發動全國性的連署行動，將會號召台鐵員工一同參與，讓行政院、交通部重視台鐵員工對於待遇提升的迫切需求。

交通部人事處科長傅嘉瑜出面代表接受陳情，但產工不滿交通部未有任何回應，因此收回陳情書。記者胡瑞玲／攝影
交通部人事處科長傅嘉瑜出面代表接受陳情，但產工不滿交通部未有任何回應，因此收回陳情書。記者胡瑞玲／攝影

台鐵 交通部 生日
