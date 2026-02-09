影／高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

醫院護理人力吃緊，跨科支援成為常態，一名高雄醫學大學心臟內科加護病房護理師透露，被要求跨科支援，竟是抽了籤就被排班，有時被派往急診、內科加護病房、一般外科加護病房，她直言，跨科支援對藥物、衛材都不熟，就怕出錯。

高醫回應，人力調度皆經專業評估與訓練，並盡量尊重意願，護理專業具高度共通性，院方以病人安全為底線，否認外界誤導性指控。

高雄醫學大學醫療企業工會、台灣醫療工會聯合會今天共同召開記者會，控訴高醫在長期人力不足下，用抽籤方式強制護理人員跨科支援。

高醫工會理事長柯心炫指出，護理人員依手術房、急診、內外科、兒科等不同科別分科訓練，是確保醫療品質與病人安全的重要制度。

然而，院方卻以人力不足、調度困難為由，在未徵求同意下強推護理師跨科支援，導致未有完整專業訓練，就推護理人員站上第一線，更是犧牲病人安全，她直言，人力不足就補人，別讓護理師承擔風險。

25年經歷資深護理師藍如雯今天站出來控訴「抽了籤就排」，她說本來是在心臟內科加護病房，但只要其他單位缺人，就被叫去支援，「不是只有我一個人，很多人都會被抽到」。

到支援單位後，往往一人要顧2到3床病人，「說是簡單顧好病人生命徵象就好，可是對我來說，沒有一個是簡單的」。

更讓她焦慮是不熟悉其他科環境，她坦言，藥物與器材位置都不熟，不熟悉其他科別常見疾病的照護方式，不清楚藥物的作用與副作用，更不熟悉手術傷口的照護流程，這些「不熟悉」就是最害怕、最擔心的來源。

藍如雯說，每次跨科支援都會緊張、怕出錯，反問「有人不怕的嗎？」至於是否有人出包，她說，「不知道，有沒有出錯，院方也不會跟我們講」。

她曾向主管反映壓力，卻只得到「缺人、有來上班就好」的回應，甚至連高品質照護、衛教與用藥指導都被忽略，她認為病人安全不能只靠護理人員硬撐，拒絕在缺乏訓練與不熟悉環境下被迫跨科支援。

洗腎室護理師李桂禎也指高醫強制排班違法，院方常以排班是管理權為由，臨時排班，這次春節被要求連續上班，有人從初一到初七天天值班，即使曾被約談或向勞工局申請勞檢，實務上排班仍未改善，不來上班就被轉交人資處理，面臨扣薪或懲處壓力。

對此，高醫聲明指出，所有人力規畫皆建立於符合專業評估與訓練基礎上執行，並在最大限度尊重意願為前提下進行工作安排，以確保臨床照護品質與病人安全，護理專業的核心在於「全人照護」，其專業養成與臨床訓練強調基礎護理、病情評估、緊急應變及病人安全等，具有高度專業共通性。