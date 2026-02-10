農曆年藝文熱潮登場！參與會員活動送免費展演票券
即將迎來農曆過年，諸多展演活動陸續登場！聯合數位文創推出必看藝文清單與好康優惠，還有「HORSE連連」的馬上轉運活動，加入udnFunLife官方LINE@帳號，測出你的2026代表字，就可以抽最新的展演活動票券！
《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》不僅是蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，更是海外有史以來最大規模的展出。展覽跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，呈現強烈又獨特的色彩美學。凡全台13~22歲領有文化幣青年，至 udn售票網購票，都可享文化幣100元購買門票，價格相當划算，張數有限，售完為止。
時隔3年《咒術迴戰展》展覽將讓粉絲們親眼見證幕後神作《劇場版 咒術迴戰 0 》篇的誕生過程，並加碼展出動畫第2季《懷玉‧玉折》篇的設定稿以及高專制服，以及動畫第1、2期，許多尚未公開過的內容，包含七海建人的「刀」，以及封印五條悟的「獄門疆」，還有許多手稿、原畫等，將於展場中公開。適逢寒假，主辦單位加碼再推出，至現場票亭使用文化幣購票，將額外加贈入場特典 1 張！邀請所有粉絲親身走進咒術迴戰的魅力世界。活動詳情或購票請上 udn售票網。
喜歡哆啦A夢的粉絲們，千萬別錯過科工館2F特展廳登場的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，台灣最終站展至2月22日，特別與高雄輪船進行聯名活動，平時白色的渡輪搖身一變，彩繪成藍色的哆啦A夢冒險船，高雄輪船另規劃春節初一至初五12:00起，於鼓山輪渡站行人候船室搭乘渡輪，贈送哆啦A夢小扇（活動期間每日限量200份，送完為止）。活動詳情或購票請上 udn售票網。
備受國際矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu），將於2026年4月帶來全新一場《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》，這次演出不僅象徵她時隔兩年重返臺灣的成長與蛻變，更將以更為深刻的音樂視野，詮釋浪漫樂派的經典鉅作。使用文化幣支付100元以上可享有青年專屬優惠方案！可以300元購買指定座位，或者以原票價五折優惠購入、即可自由選擇2,400元以下座位。活動詳情或購票請上 udn售票網。
曾榮獲韓國文化獎「音樂劇/舞台劇類別」大賞，經典長銷舞台劇《Beautiful Life》今年4月終於要來台灣了！以倒敘方式講述一對平凡夫妻春植與順玉跨越時光的愛情故事，自2016年於首爾首演以來，已橫跨韓國超過20個城市巡演，累積演出超過4000場，以細膩真摯的情感演出征服觀眾，勾勒出「愛」在每個人生階段中轉化的形狀，用平凡的生活片刻，訴說最純粹動人的愛情故事。雙人套票9折（適用所有場次之$2,000以上票區），敬請把握！活動詳情或購票請上 udn售票網。
世界級經典巨作——丑劇大師斯拉法《下雪了》，曾受到超過20項國際大獎的肯定，被盛讚為劇場的傳奇之作，一生必看的劇場魔法，全劇沒有一句台詞，卻透過小丑們的肢體、光影、音樂，構築出一個充滿幻想與詩意的世界，讓不同文化背景的觀眾都能產生共鳴，更打破年齡的界線、無論是大人還是小孩，都能沉浸其中並找到屬於自己的感動與喜悅。6月再度登台，並首度開展台北、台中、高雄的三地巡演，雙人套票9折優惠中！更多精彩展演活動，請上 udn售票網。
