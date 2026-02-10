快訊

鐵軌旁驚見「移動的草叢」！嚇壞司機急減速 警揪出元兇開罰

代理亂象／7.5萬儲備教師「有證不教」 揭開不進場真相

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

聽新聞
0:00 / 0:00

農曆年藝文熱潮登場！參與會員活動送免費展演票券

聯合新聞網／ 聯合數位文創
農曆年藝文熱潮登場！參與會員活動送免費展演票券。圖／聯合數位文創提供
農曆年藝文熱潮登場！參與會員活動送免費展演票券。圖／聯合數位文創提供

即將迎來農曆過年，諸多展演活動陸續登場！聯合數位文創推出必看藝文清單與好康優惠，還有「HORSE連連」的馬上轉運活動，加入udnFunLife官方LINE@帳號，測出你的2026代表字，就可以抽最新的展演活動票券！

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》不僅是蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，更是海外有史以來最大規模的展出。展覽跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，呈現強烈又獨特的色彩美學。凡全台13~22歲領有文化幣青年，至 udn售票網購票，都可享文化幣100元購買門票，價格相當划算，張數有限，售完為止。

咒術迴戰展全場暴動的焦點！五條悟11等身模型帥氣登場！圖／聯合數位文創提供
咒術迴戰展全場暴動的焦點！五條悟11等身模型帥氣登場！圖／聯合數位文創提供

時隔3年《咒術迴戰展》展覽將讓粉絲們親眼見證幕後神作《劇場版 咒術迴戰 0 》篇的誕生過程，並加碼展出動畫第2季《懷玉‧玉折》篇的設定稿以及高專制服，以及動畫第1、2期，許多尚未公開過的內容，包含七海建人的「刀」，以及封印五條悟的「獄門疆」，還有許多手稿、原畫等，將於展場中公開。適逢寒假，主辦單位加碼再推出，至現場票亭使用文化幣購票，將額外加贈入場特典 1 張！邀請所有粉絲親身走進咒術迴戰的魅力世界。活動詳情或購票請上 udn售票網

<a href='/search/tagging/2/哆啦A夢' rel='哆啦A夢' data-rel='/2/109483' class='tag'><strong>哆啦A夢</strong></a>渡輪吸睛 展覽台灣最終站閉展倒數！圖／聯合數位文創提供
哆啦A夢渡輪吸睛 展覽台灣最終站閉展倒數！圖／聯合數位文創提供

喜歡哆啦A夢的粉絲們，千萬別錯過科工館2F特展廳登場的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，台灣最終站展至2月22日，特別與高雄輪船進行聯名活動，平時白色的渡輪搖身一變，彩繪成藍色的哆啦A夢冒險船，高雄輪船另規劃春節初一至初五12:00起，於鼓山輪渡站行人候船室搭乘渡輪，贈送哆啦A夢小扇（活動期間每日限量200份，送完為止）。活動詳情或購票請上 udn售票網

劉珒在2015年國際蕭邦鋼琴大賽中榮獲第三名。圖／聯合數位文創提供
劉珒在2015年國際蕭邦鋼琴大賽中榮獲第三名。圖／聯合數位文創提供

備受國際矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu），將於2026年4月帶來全新一場《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》，這次演出不僅象徵她時隔兩年重返臺灣的成長與蛻變，更將以更為深刻的音樂視野，詮釋浪漫樂派的經典鉅作。使用文化幣支付100元以上可享有青年專屬優惠方案！可以300元購買指定座位，或者以原票價五折優惠購入、即可自由選擇2,400元以下座位。活動詳情或購票請上 udn售票網

平凡夫妻春植與順玉的故事，可能就是你我人生的縮影。圖／聯合數位文創、Zian Company提供
平凡夫妻春植與順玉的故事，可能就是你我人生的縮影。圖／聯合數位文創、Zian Company提供

曾榮獲韓國文化獎「音樂劇/舞台劇類別」大賞，經典長銷舞台劇《Beautiful Life》今年4月終於要來台灣了！以倒敘方式講述一對平凡夫妻春植與順玉跨越時光的愛情故事，自2016年於首爾首演以來，已橫跨韓國超過20個城市巡演，累積演出超過4000場，以細膩真摯的情感演出征服觀眾，勾勒出「愛」在每個人生階段中轉化的形狀，用平凡的生活片刻，訴說最純粹動人的愛情故事。雙人套票9折（適用所有場次之$2,000以上票區），敬請把握！活動詳情或購票請上 udn售票網

《下雪了》顛覆性的超沉浸式觀劇體驗 首度北中高三地巡演！圖／聯合數位文創提供
《下雪了》顛覆性的超沉浸式觀劇體驗 首度北中高三地巡演！圖／聯合數位文創提供

世界級經典巨作——丑劇大師斯拉法《下雪了》，曾受到超過20項國際大獎的肯定，被盛讚為劇場的傳奇之作，一生必看的劇場魔法，全劇沒有一句台詞，卻透過小丑們的肢體、光影、音樂，構築出一個充滿幻想與詩意的世界，讓不同文化背景的觀眾都能產生共鳴，更打破年齡的界線、無論是大人還是小孩，都能沉浸其中並找到屬於自己的感動與喜悅。6月再度登台，並首度開展台北、台中、高雄的三地巡演，雙人套票9折優惠中！更多精彩展演活動，請上 udn售票網

哆啦A夢 文化幣 音樂劇
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2026竹北光節小提燈今亮相 光節主題「盛世之境」2月27日開跑

被指展演非保育 北市動物園：帶動業界現代化管理

鹿港天后宮 信仰化為公益 為民眾添福氣

馬年金門「馬力全開」　金沙戲院展演、舞龍舞獅與元宵燈節熱鬧接力

相關新聞

花蓮鳳林7.4度 吳德榮：今回溫明變天 小年夜前暖如春 除夕再降溫

今晨因輻射冷卻加成，平地最低溫依序是花蓮縣鳳林鎮7.4度、台南市楠西區7.9度、花蓮縣壽豐鄉8.2度、雲林縣古坑鄉8.3...

1張圖看過年天氣變化 東北季風快閃攪局、北東部這時濕涼中南部飆30度

雖然寒流冷空氣已經趨緩，但是受到輻射冷卻作用影響，今天清晨仍有低溫發生的情況，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「...

健康主題館／營養師教攻略 慢病族群年菜聰明吃

春節是家人團聚、享受美食的時刻，餐桌上少不了大魚大肉與零食。但對糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病患者來說，若不加以留意，這些美食可能會成為健康隱憂。振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，糖尿病及高血壓患者應控制澱粉與鹽分攝取，只要懂得聰明選擇、適量攝取，就能在歡聚時光中兼顧健康。

冷氣團催花！南橫、金針山櫻花齊放 遊客搶先追花

大陸冷氣團接連南下，台東高山地區氣溫明顯下探，也悄悄為山林換上春裝。南橫公路霧鹿、利稻一帶櫻花已陸續綻放，花況約達7成，...

台灣燈會在嘉義 高鐵加開38班 周四開放購票

台灣燈會今年移師嘉義，燈會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵公司於3月3日至3月15日燈會期間，加開3...

農曆年藝文熱潮登場！參與會員活動送免費展演票券

即將迎來農曆過年，諸多展演活動陸續登場！聯合數位文創推出必看藝文清單與好康優惠，還有「HORSE連連」的馬上轉運活動，加入udnFunLife官方LINE@帳號，測出你的2026代表字，就可以抽最新的展演活動票券！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。