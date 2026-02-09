影／呼籲拒建名間焚化爐 名間鄉長：南投縣府欺負名間人

時代力量黨主席王婉諭、名間鄉長陳翰立與多個民團上午在環境部前舉行記者會，針對南投名間特定農業區設製焚化爐引發廣大爭議，呼籲環境部依法嚴審守護茶鄉，揭露南投垃圾缺口僅 2 萬噸，縣府卻執意興建 16 萬噸巨型焚化爐，質疑其動機是否為大賺每年數億元的「事業廢棄物」財。隨行政院與農業部表態嚴審，時代力量與民團強調環坑部些做與部長已成守維茶鄉微後守門人，並揭露南投縣府只要垃圾減量 10%，配合調度即可解決問題，巨型焚化爐沒有必要性。

時代力量黨主席王婉諭表示，農業部與行政院已先後表態會依法把關，而守護名間的最後一塊拼圖就在環境部彭啟明部長手裡。王婉諭指出，根據法規，農業部審查農地變更需徵詢環境部意見，只要環境部敢說真話，表明名間焚化爐「規模不具必要性、選址不具合理性」，開發案就會被擋下。去年全國焚化總量能達 650 萬噸，明年更將提升至700萬噸，扣除全國垃圾總量後，每年有超過 200 萬噸的剩餘空間。