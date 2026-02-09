快訊

愛犬「整天死亡凝視飼主」 帶去檢查獸醫1句話全家嚇壞：史上最貴驗孕棒

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／呼籲拒建名間焚化爐 名間鄉長：南投縣府欺負名間人

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
名間鄉長陳翰立表示，環境部從頭到尾卻沒有要求南投縣政府必須源頭垃圾減量，南投每天產出垃圾量約260噸，透過源頭減量等方式，有機會降到200噸以下，因此南投不需要焚化爐。記者蘇健忠／攝影
名間鄉長陳翰立表示，環境部從頭到尾卻沒有要求南投縣政府必須源頭垃圾減量，南投每天產出垃圾量約260噸，透過源頭減量等方式，有機會降到200噸以下，因此南投不需要焚化爐。記者蘇健忠／攝影

時代力量黨主席王婉諭、名間鄉長陳翰立與多個民團上午在環境部前舉行記者會，針對南投名間特定農業區設製焚化爐引發廣大爭議，呼籲環境部依法嚴審守護茶鄉，揭露南投垃圾缺口僅 2 萬噸，縣府卻執意興建 16 萬噸巨型焚化爐，質疑其動機是否為大賺每年數億元的「事業廢棄物」財。隨行政院與農業部表態嚴審，時代力量與民團強調環坑部些做與部長已成守維茶鄉微後守門人，並揭露南投縣府只要垃圾減量 10%，配合調度即可解決問題，巨型焚化爐沒有必要性。

時代力量黨主席王婉諭表示，農業部與行政院已先後表態會依法把關，而守護名間的最後一塊拼圖就在環境部彭啟明部長手裡。王婉諭指出，根據法規，農業部審查農地變更需徵詢環境部意見，只要環境部敢說真話，表明名間焚化爐「規模不具必要性、選址不具合理性」，開發案就會被擋下。去年全國焚化總量能達 650 萬噸，明年更將提升至700萬噸，扣除全國垃圾總量後，每年有超過 200 萬噸的剩餘空間。

名間鄉長陳翰立陳翰立表示，彭啓明說每個縣市都應該要有自己的垃圾處理設施（焚化爐），但從頭到尾卻沒有要求南投縣政府必須源頭垃圾減量，南投每天產出垃圾量約260噸，環境部的職責是要保護環境，但現在就是放任南投縣府在欺負名間人，環境部應該要硬起來，真正了解南投是否真的適合蓋焚化爐，現在每天垃圾產出量260噸，透過源頭減量等方式，有機會降到200噸以下，因此南投不需要焚化爐。

時代力量黨主席王婉諭（中）、名間鄉長陳翰立（左）與多個民團上午在環境部前舉行記者會，針對南投名間特定農業區設製焚化爐引發廣大爭議，呼籲環境部依法嚴審守護茶鄉，並遞上陳情書。記者蘇健忠／攝影
時代力量黨主席王婉諭（中）、名間鄉長陳翰立（左）與多個民團上午在環境部前舉行記者會，針對南投名間特定農業區設製焚化爐引發廣大爭議，呼籲環境部依法嚴審守護茶鄉，並遞上陳情書。記者蘇健忠／攝影
多個民團上午在環境部前舉行記者會，針對南投名間特定農業區設製焚化爐引發廣大爭議，呼籲環境部依法嚴審守護茶鄉，陳情民眾手拿「請彭啟明部長堅守專業拒絕名間焚化爐！」標語板陳情。記者蘇健忠／攝影
多個民團上午在環境部前舉行記者會，針對南投名間特定農業區設製焚化爐引發廣大爭議，呼籲環境部依法嚴審守護茶鄉，陳情民眾手拿「請彭啟明部長堅守專業拒絕名間焚化爐！」標語板陳情。記者蘇健忠／攝影
時代力量黨主席王婉諭（右三）、名間鄉長陳翰立（左三）與多個民團上午在環境部前舉行記者會，針對南投名間特定農業區設製焚化爐引發廣大爭議，呼籲環境部依法嚴審守護茶鄉，南投縣府只要垃圾減量 10%，配合調度即可解決問題，巨型焚化爐沒有必要性。記者蘇健忠／攝影
時代力量黨主席王婉諭（右三）、名間鄉長陳翰立（左三）與多個民團上午在環境部前舉行記者會，針對南投名間特定農業區設製焚化爐引發廣大爭議，呼籲環境部依法嚴審守護茶鄉，南投縣府只要垃圾減量 10%，配合調度即可解決問題，巨型焚化爐沒有必要性。記者蘇健忠／攝影

南投縣 焚化爐 環境部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

名間鄉長喊話環境部「硬起來」 彭啓明：南投垃圾減量應再加強

時力偕民團環境部前陳抗：南投垃圾減量10％加調度就不用名間焚化爐

洽談CBAM 彭啓明2月21日出訪歐盟將討論兩大議題

近200廠排碳大戶提減量計畫 彭啓明：將帶動綠色產業成長

相關新聞

德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班昨天下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，造成3架航班在短短8分鐘內...

影／太平山氣溫降至「-1度」 霧淞銀色大地彷如童話世界

太平山國家森林遊樂區今天清晨低溫-1度，到處結滿的「霧淞」像是撒了糖粉般，把園區裝點成童話世界般的銀色大地，讓遊客驚豔，...

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台北市文湖線今天上午上班、上學尖峰時期再傳異常，民眾紛紛拍下站內出現排隊人龍的狀況，根據乘客指出，車廂內廣播因為南港展覽...

台鐵228連假疏運再加開29班逾5.5萬座位 周三0時開搶

因應連假返鄉需求增加，台鐵公司宣布，228連假疏運全線再加開各級列車共計29列次，可再增加座位數共計5萬5618個，整體...

他怨「宗教團體」占台北國際書展要道 一票不挺：代表台灣多元包容

台北國際書展昨日閉幕，六天寫下58萬人次的成績，高於2024年的55萬人次與2025年的57萬人次。一名網友在Threads發文，曬出書展的平面圖，指出許多宗教團體占據了書展主要幹道的位置，導致其他出版社只能排在不起眼的角落，呼籲明年把宗教團體的攤位獨立出來，對此，有網友也認為宗教團體太多；但也有網友覺得宗教團體按規定參加、並無不妥，並且也證明台灣是多元包容的地方。

罕見連續呼救！德威事故連鎖效應 10分鐘內3班機「Mayday」

昨日下午桃園國際機場發生罕見意外，一架德威航空的班機於降落時輪胎意外脫落，恰好發生在飛機起落的尖峰時段，導致許多班機無法降落，因燃油吃緊，10分鐘內有3架班機發出「Mayday」的求救訊號。桃園機場也說明，此事件影響14架航班，依規定通報民航局及運安會，後續會配合相關單位調查，並強化場面巡檢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。