邵雨薇、王柏傑、李淳重返《動物園》上班！快閃壽山動物園 預告2月20日開播喜訊

快訊

聯合新聞網／ 聯合數位文創
台灣首部動物園職人影集《動物園》，五年籌備累積溫柔重量即將在Disney+播映。圖／南瓜電影提供
籌備五年、歷時六個月拍攝完成的影集《動物園》，首兩集在2025年高雄電影節搶先放映獲得觀眾票選第一名，口碑表現亮眼。上個週末由製作人唐在揚領軍，導演蘇文聖攜手主要演員邵雨薇、王柏傑、李淳回訪拍攝地壽山動物園，舉辦 VIP 專屬粉絲見面會。影集《動物園》由南瓜電影製作，高雄市政府「高雄劇」及聯合數位文創等共同投資，將於 2 月 20 日下午 4 點起，每週五在 Disney+ 全台獨家首播，一次上線兩集；台視將於 3 月 22 日起，每週日晚間 10 點播出，八大戲劇台則於 5 月 10 日起，每週日晚間 8 點播出。

活動中，邵雨薇、王柏傑與李淳也實際走進園區體驗保育員日常，於友禽天地參與鵜鶘餵食，並回訪戲中重要場景，包括邵雨薇與王柏傑在劇中負責照養的白犀牛區，白犀牛一見到邵雨薇與王柏傑便主動走近，彷彿仍記得兩人，讓他們在一旁陪伴、輕撫互動長達十多分鐘。而李淳睽違一年再度探訪非洲象「阿里」，彼此完全沒有忘記對方，當熟悉的手勢一出，阿里立刻回應，主動靠近讓他餵食，兩人之間流露出的默契與信任令人動容。這段真摯而溫馨的互動瞬間，讓現場氣氛更加柔軟，也再次印證了人與動物之間所建立的深厚情感連結，現場洋溢滿滿暖意。

三位主演也在活動上分享拍攝《動物園》期間最難忘的時刻，大家一致認為真正走進動物園、與動物近距離相處的經驗，深深影響了他們進入角色的狀態。邵雨薇分享，讓她印象最深刻的是白犀牛「犀奇」與「寶寶」，兩隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，就像撒嬌的寵物一樣，讓她在拍攝中獲得療癒感，也更自然地進入保育員的角色心境。王柏傑則表示，戲裡負責照顧犀牛的他，幾乎每天到現場都會先去摸摸牠、跟牠說話培養感情，讓他更貼近保育員必須具備的耐心與責任感。李淳回憶，訓練期間首次由真正的保育員帶領餵食非洲象時，當大象靠近、象鼻伸來的瞬間，能清楚感受到牠呼出的熱氣與龐大存在感，他形容那一刻就像走進《侏羅紀公園》第一次看到恐龍般，既緊張又震撼。三位演員也提到，開拍前都有接受實地訓練，此次回到拍攝現場舉辦粉絲見面會，有種重返上班地點的感覺，充滿感動也充滿感謝！

左起 李淳、導演蘇文聖、製作人唐在揚、邵雨薇、王柏傑 出席影集《動物園》VIP 專屬粉絲見面會。圖／南瓜電影提供
談到拍完《動物園》後帶來的改變，三位主演皆表示，這不只是一部作品，也影響了他們面對生活與生命的方式。邵雨薇分享，角色讓她在動物園裡找到的不只是工作，而是一種回到初心的勇氣，新的一年希望能持續做自己真正喜歡的事情，過年也會回到高雄與家人團聚。王柏傑則表示，保育員的角色讓他學會用更溫柔與耐心的方式看待生命，農曆年則計畫與家人朋友一起簡單度過。李淳也提到，與大型動物建立信任需要長時間的陪伴，這樣的體會讓他對「等待」與「累積」有了新的理解，新的一年希望持續在表演上成長，過年時則會和家人相聚、放慢步調。三人也期待觀眾在新春期間，透過《動物園》感受人與動物、人與人之間溫柔而真實的情感連結，邀請觀眾一同走進這座充滿療癒力量的動物園世界。

