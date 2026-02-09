快訊

愛犬「整天死亡凝視飼主」 帶去檢查獸醫1句話全家嚇壞：史上最貴驗孕棒

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

聽新聞
0:00 / 0:00

過年大掃除舊物別急著丟 「環保集點」讓舊愛變黃金

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部表示，即日起至7月31日止，推出「限時5倍回饋」活動。民眾只要註冊環保集點並綁定GC贈物網帳號，選用指定物流完成「贈物」或「受贈」，每筆交易回饋由100綠點加碼至500綠點。首次完成綁定用戶，還可額外獲得2000綠點（等值新台幣20元）。圖／取自環保集點網站
環境部表示，即日起至7月31日止，推出「限時5倍回饋」活動。民眾只要註冊環保集點並綁定GC贈物網帳號，選用指定物流完成「贈物」或「受贈」，每筆交易回饋由100綠點加碼至500綠點。首次完成綁定用戶，還可額外獲得2000綠點（等值新台幣20元）。圖／取自環保集點網站

農曆年節將至，忙著大掃除之餘，清出的閒置物品現在有了更好的去處。環境部與全台最大物資共享平台「GC贈物網」跨界結盟，將環保集點擴展至物資共享領域，只要將家中的書籍、家電或生活雜貨等閒置物資透過平台分享，就能實踐淨零綠生活，還能獲得實質的「綠點」回饋，讓舊愛變黃金。

環境部表示，即日起至7月31日止，推出「限時5倍回饋」活動。民眾只要註冊環保集點並綁定GC贈物網帳號，選用指定物流完成「贈物」或「受贈」，每筆交易回饋由100綠點加碼至500綠點。首次完成綁定用戶，還可額外獲得2000綠點（等值新台幣20元），名額有限送完為止。

環境部指出，本次合作以物流歷程作為驗證基礎。最具特色的是，民眾累積的環保綠點，可以直接轉換為GC贈物網站內的「蘿蔔點」以折抵運費，讓贈物與索取過程更加便利。

環境部說，邀請全民加入「環保集點」並綁定GC贈物網會員，共同響應物資共享行列，透過累積微小的日常行動，轉化為具體的減碳效益，協助台灣邁向2050淨零排放目標。

環境部 物流
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

上海商場黃金回收ATM 現場檢測、熔金、到帳一站式服務

黃國昌競總發起新北大掃除 11路並進

銀樓老闆打掃清出「1700克金粉」價值逾900萬 同行揪一點喊誇張

專家：地球的黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

相關新聞

德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班昨天下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，造成3架航班在短短8分鐘內...

影／太平山氣溫降至「-1度」 霧淞銀色大地彷如童話世界

太平山國家森林遊樂區今天清晨低溫-1度，到處結滿的「霧淞」像是撒了糖粉般，把園區裝點成童話世界般的銀色大地，讓遊客驚豔，...

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台北市文湖線今天上午上班、上學尖峰時期再傳異常，民眾紛紛拍下站內出現排隊人龍的狀況，根據乘客指出，車廂內廣播因為南港展覽...

台鐵228連假疏運再加開29班逾5.5萬座位 周三0時開搶

因應連假返鄉需求增加，台鐵公司宣布，228連假疏運全線再加開各級列車共計29列次，可再增加座位數共計5萬5618個，整體...

他怨「宗教團體」占台北國際書展要道 一票不挺：代表台灣多元包容

台北國際書展昨日閉幕，六天寫下58萬人次的成績，高於2024年的55萬人次與2025年的57萬人次。一名網友在Threads發文，曬出書展的平面圖，指出許多宗教團體占據了書展主要幹道的位置，導致其他出版社只能排在不起眼的角落，呼籲明年把宗教團體的攤位獨立出來，對此，有網友也認為宗教團體太多；但也有網友覺得宗教團體按規定參加、並無不妥，並且也證明台灣是多元包容的地方。

罕見連續呼救！德威事故連鎖效應 10分鐘內3班機「Mayday」

昨日下午桃園國際機場發生罕見意外，一架德威航空的班機於降落時輪胎意外脫落，恰好發生在飛機起落的尖峰時段，導致許多班機無法降落，因燃油吃緊，10分鐘內有3架班機發出「Mayday」的求救訊號。桃園機場也說明，此事件影響14架航班，依規定通報民航局及運安會，後續會配合相關單位調查，並強化場面巡檢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。