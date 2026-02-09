快訊

周三、除夕各有一波東北季風增強 氣象署：北東轉雨降溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今天清晨感覺相當寒冷，白天隨冷空氣減弱，氣溫略回升，但感受仍偏冷。周三和周四清晨有東北季風增強，迎風面北部及東北部白天氣溫會稍微下降，降雨機率增加。下周一除夕可能會有一波東北季風增強，北部及東北部又有短暫雨。

李孟軒指出，影響台灣的大陸冷高壓，中心目前位於中國大陸沿海準備東移出海，冷空氣強度逐漸減弱。這波冷空氣相當強，昨晚到今天清晨除了高屏及澎湖等超過10度，其他多在10度以下，離島的馬祖只有5.4度，金門則為6.9度，本島最低溫為雲林古坑的6度。

未來一周氣溫，李孟軒指出，今天冷空氣剛減弱，仍然偏冷，各地高溫20度以下，尤其北部、花蓮等白天只有 16、17度，入夜之後氣溫仍偏低，只有14度或更低。明天回溫，各地高溫回升到20度以上，但早晚溫差仍偏大。周三東北季風增強，北部及東北部白天溫度略降，落到20度以下，周四白天氣溫就會回升，一路到小年夜各地高溫都有24度以上。

降雨方面，李孟軒指出，未來一周降雨偏少，今、明天東半部、大台北山區及基隆北海岸有零星雨。周三至周四清晨鋒面通過東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春降雨機率增加。周四白天水氣減少，周五至下周日各地晴到多雲。下周一除夕可能會有一波東北季風增強，北部及東北部又有短暫雨。

李孟軒也說，今、明天東半側沿海有長浪；周五晚間至周六清晨北部地區，及下周日中部以北、馬祖有局部霧或低雲，提醒民眾注意。

今白天隨冷空氣減弱，氣溫略回升，但感受仍偏冷。聯合報系資料照
今白天隨冷空氣減弱，氣溫略回升，但感受仍偏冷。聯合報系資料照
昨晚今晨本島最低溫為雲林古坑的6度。圖／中央氣象署提供
昨晚今晨本島最低溫為雲林古坑的6度。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 氣溫 馬祖
