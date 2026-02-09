邀超過300位產官學研人員討論 環境部分享資源循環科研創新成果

環境部長彭啓明上午出席 114年度資源循環科研創新成果分享會致詞，說明環境部資源循環署推動經濟成長與資源消耗脫鉤，展現從半導體高端製程到日常舊衣循環的具體轉型成果。此分享會議以永續消費、資源回收及循環處理三大主題，計有67件計畫進行發表與海報展示。同時，邀集超過300位產、官、學、研各界共同參與討論，強化跨域對話及促進研發成果加速產業化，期透過前瞻技術的投入，為臺灣建立具國際競爭力的資源循環體系。

彭啓明呼籲國人思維翻轉，從「廢棄物」到「錯置的資源」廢棄物（Trash），將過去視為「垃圾」的）消極掩埋與焚化，轉變成現在視為「錯置的資源」（Misplaced Resource）、高值化回收、純化利用。提出三方向：1.行政革新：重新定義名稱，統一朝向「資源」定位。2. 源頭設計：推動易拆解、易回收的綠色設計（Eco-design）。3.Q台媒合：將「甲方的廢棄物」轉變為「乙方的原物料」。以實現「零廢棄」社會，讓產經濟體系內無限流轉。