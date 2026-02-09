聽新聞
邀超過300位產官學研人員討論 環境部分享資源循環科研創新成果
環境部長彭啓明上午出席 114年度資源循環科研創新成果分享會致詞，說明環境部資源循環署推動經濟成長與資源消耗脫鉤，展現從半導體高端製程到日常舊衣循環的具體轉型成果。此分享會議以永續消費、資源回收及循環處理三大主題，計有67件計畫進行發表與海報展示。同時，邀集超過300位產、官、學、研各界共同參與討論，強化跨域對話及促進研發成果加速產業化，期透過前瞻技術的投入，為臺灣建立具國際競爭力的資源循環體系。
彭啓明呼籲國人思維翻轉，從「廢棄物」到「錯置的資源」廢棄物（Trash），將過去視為「垃圾」的）消極掩埋與焚化，轉變成現在視為「錯置的資源」（Misplaced Resource）、高值化回收、純化利用。提出三方向：1.行政革新：重新定義名稱，統一朝向「資源」定位。2. 源頭設計：推動易拆解、易回收的綠色設計（Eco-design）。3.Q台媒合：將「甲方的廢棄物」轉變為「乙方的原物料」。以實現「零廢棄」社會，讓產經濟體系內無限流轉。
資源循環從 AI 智慧分選到半導體關鍵物資自主化環境部展現科技驅動力，為加速我國資源循環技術發展與落地應用，透過補助計畫持續鼓勵公私立大學、研究機構及產業界投入具創新性、可擴散性及可實證之研發工作，從產品設計、材料選用、回收再利用到末端處理等各階段，全面納入研發補助範疇。自101年起至114年已補助287案創新計畫，例如本次發表之「添加樹脂之再生瀝青混凝土結合工地智慧監控系統及減碳效益評估」、「LED廢照明光源AI輔助分選與廢鋁低碳高值應用技術開發」、「智聯網舊衣回收機開發」等計畫，內容跨及永續產品設計、廢棄物高值化再利用、關鍵材料循環技術及循環處理流程優化等多元面向。藉此鼓勵多元化循環運作模式，進而促進資源循環產業發展。
