名間鄉長喊話環境部「硬起來」 彭啓明：南投垃圾減量應再加強

近期南投名間特定農業區設製焚化爐引發廣大爭議，名間鄉長陳翰立今與時代力量、民間團體等於環境部前抗議，痛批環境部沒有要求南投縣政府垃圾減量，是在欺負名間人。環境部長彭啓明今再次表示，地方還是應該要有自己的垃圾處理設備，但也強調南投縣府在垃圾源頭減量上可以再加強。

陳翰立表示，彭啓明說每個縣市都應該要有自己的垃圾處理設施（焚化爐），但從頭到尾卻沒有要求南投縣政府必須源頭垃圾減量，南投每天產出垃圾量約260噸，環境部的職責是要保護環境，但現在就是放任南投縣府在欺負民間人。

陳翰立說，環境部應該要硬起來，真正了解南投是否真的適合蓋焚化爐，現在每天垃圾產出量260噸，透過源頭減量等方式，有機會降到200噸以下，因此南投不需要焚化爐。

彭啓明表示，南投的垃圾堆置量已經超過32萬噸，這是整個南投縣民要一起面對的，南投每人每天垃圾平均產出量約0.57公斤，略高於全國平均的0.55公斤，南投縣政府確實在垃圾源頭減量上還有進步空間，但也要有自己的垃圾處理設備，南投每年垃圾產出量是9萬多噸，堆置量約3萬噸，等於每年有6萬噸是其他縣市幫忙。

彭啓明說，南投縣政府務必做好資訊公開、民眾溝通等工作，並踐行各項汙染預防、減輕等程序，焚化爐確實是鄰避設施，但現在的焚化爐和以前相比進步很多，尤其汙染防制技術和戴奧辛減量、監測等都已是歐盟標準。

彭啓明說，垃圾暫置會有很多問題，南投的暫置垃圾也累積了幾十年，然而垃圾處理是地方自治事項，焚化爐是在地方進行環評，而不是在環境部，很多民間的概念、想法都很好，但是否可行性還要嚴格審視，環境部也一直在收集相關資料並進行討論。