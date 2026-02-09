開窗通風也沒用！二手菸毒上加毒 醫：室內要像颱風才吹得散

兒童腸胃科醫師洪華希近日在臉書粉專分享門診案例，一名久咳不癒、過敏嚴重的孩子就診，家屬不解家中環境乾淨、未發霉也沒有寵物，症狀卻始終未改善，直到阿嬤透露關鍵「阿公都在室內抽菸」，阿公則辯稱「都有開窗通風」。對此洪華希直言，阿公這句話在門診中相當常見，但實際上對降低二手菸危害幾乎沒有幫助。

洪華希指出，菸草燃燒會釋放超過7,000種化學物質，其中近70種為國際癌症研究機構列為一級致癌物。且菸草燃燒可分為吸菸者吸入的「主流菸」與逸散於空氣中的「側流菸」，由於側流菸屬低溫不完全燃燒，反而產生更多有機毒物。研究顯示，其所含亞硝胺、苯等致癌物濃度，甚至高於吸菸者吸入的主流菸，對家中成員危害更大。

針對「開窗是否足以降低風險」的迷思，洪華希引用研究指出，以20坪住宅、4人家庭、僅1人抽菸計算，若要將致癌風險降至安全標準，室內必須每0.2秒完成一次空氣全面交換，風速需達每秒15公尺，相當於「輕度颱風」等級，無論在生活或工程上都不可能實現。他強調，通風只是杯水車薪，保護家人的唯一方法，就是避免在室內與車內抽菸。

二手菸防制也延伸至公共空間政策層面。台北市長蔣萬安推動無菸城市，曾提出借鏡日本大阪，在戶外設置密閉吸菸室，但遭中央回函指出，四面關窗即屬室內空間，依法不得吸菸。台北市研考會主委殷瑋表示，目前菸害防制法僅規範室內吸菸室設置，確實未針對戶外禁菸區設立密閉吸菸室訂有相關法規。

殷瑋指出，北市府過去考察發現，日本大阪部分大型公園設有密閉吸菸室，雖成本較高，但能有效阻隔菸害。北市府強調，並非要廣設吸菸室，而是希望在推動無菸城市時，能有更多彈性選項，透過分流設計降低非吸菸者暴露風險，相關作法仍待中央法規鬆綁後評估。

