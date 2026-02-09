快訊

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

聽新聞
0:00 / 0:00

德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
德威航空TW-687航班昨天降落於桃園機場時，發生右側主起落架輪胎脫離，所幸班機平安降落。圖／讀者提供
德威航空TW-687航班昨天降落於桃園機場時，發生右側主起落架輪胎脫離，所幸班機平安降落。圖／讀者提供

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班昨天下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，造成3架航班在短短8分鐘內，因燃油不足發出「Mayday」訊號，情況十分罕見。運安會表示，經調查，3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，因此不會立案調查。

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，導致後續長榮航空BR392、BR007，以及香港航空HX260班機因燃油不足發出「Mayday」訊號。

運安會人員今受訪時表示，昨天長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260，因燃油不足有宣告緊急狀況，當時由航管優先引導進場，最終3架航班平安落地。

經調查，這3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，這個狀況不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。

針對3航班備用燃油高於最低備用油量仍喊出「Mayday」訊號，運安會表示，3個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「Mayday」，運安會則無法評論。

至於德威航空輪胎掉落事件，運安會表示，因沒有造成實質損害，運安會不會介入調查。

桃園機場 運安會 航班
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

罕見連續呼救！德威事故連鎖效應 10分鐘內3班機「Mayday」

飛機降落「輪胎突脫落」影響14航班 桃園機場回應了

勝成遭控體罰、不當對待 竹市府廢止名下6所教育機構立案

研究：歐盟捨2035燃油新車禁售 碳排恐增10%

相關新聞

德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班昨天下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，造成3架航班在短短8分鐘內...

影／太平山氣溫降至「-1度」 霧淞銀色大地彷如童話世界

太平山國家森林遊樂區今天清晨低溫-1度，到處結滿的「霧淞」像是撒了糖粉般，把園區裝點成童話世界般的銀色大地，讓遊客驚豔，...

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台北市文湖線今天上午上班、上學尖峰時期再傳異常，民眾紛紛拍下站內出現排隊人龍的狀況，根據乘客指出，車廂內廣播因為南港展覽...

台鐵228連假疏運再加開29班逾5.5萬座位 周三0時開搶

因應連假返鄉需求增加，台鐵公司宣布，228連假疏運全線再加開各級列車共計29列次，可再增加座位數共計5萬5618個，整體...

他怨「宗教團體」占台北國際書展要道 一票不挺：代表台灣多元包容

台北國際書展昨日閉幕，六天寫下58萬人次的成績，高於2024年的55萬人次與2025年的57萬人次。一名網友在Threads發文，曬出書展的平面圖，指出許多宗教團體占據了書展主要幹道的位置，導致其他出版社只能排在不起眼的角落，呼籲明年把宗教團體的攤位獨立出來，對此，有網友也認為宗教團體太多；但也有網友覺得宗教團體按規定參加、並無不妥，並且也證明台灣是多元包容的地方。

罕見連續呼救！德威事故連鎖效應 10分鐘內3班機「Mayday」

昨日下午桃園國際機場發生罕見意外，一架德威航空的班機於降落時輪胎意外脫落，恰好發生在飛機起落的尖峰時段，導致許多班機無法降落，因燃油吃緊，10分鐘內有3架班機發出「Mayday」的求救訊號。桃園機場也說明，此事件影響14架航班，依規定通報民航局及運安會，後續會配合相關單位調查，並強化場面巡檢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。