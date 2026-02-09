德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班昨天下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，造成3架航班在短短8分鐘內，因燃油不足發出「Mayday」訊號，情況十分罕見。運安會表示，經調查，3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，因此不會立案調查。

德威航空昨天於桃園機場降落時，發生輪胎脫落，桃園機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，導致後續長榮航空BR392、BR007，以及香港航空HX260班機因燃油不足發出「Mayday」訊號。

運安會人員今受訪時表示，昨天長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260，因燃油不足有宣告緊急狀況，當時由航管優先引導進場，最終3架航班平安落地。

經調查，這3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，這個狀況不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。

針對3航班備用燃油高於最低備用油量仍喊出「Mayday」訊號，運安會表示，3個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「Mayday」，運安會則無法評論。

至於德威航空輪胎掉落事件，運安會表示，因沒有造成實質損害，運安會不會介入調查。