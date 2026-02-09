春節不打烊！花蓮慈濟醫院15日起開設假日門診 24小時急診守護

春節連假將至，花蓮慈濟醫院宣布自2月15日至19日開設春節假日門診，提供有需要的民眾就醫，並提醒返鄉與出遊民眾留意氣溫變化、落實保暖與飲食衛生；各醫療科門診將於2月20日恢復正常服務。

花蓮慈濟醫院表示，延續往年服務模式，自小年夜（15日）至初三（19日）開設春節假日門診，包含兒科、內科、外科、婦產科及呼吸道傳染病疫情特別門診，滿足連假期間民眾醫療需求；急診室則維持24小時全年無休，提供即時醫療照護。

隨著春節期間天氣忽冷忽暖、日夜溫差大，加上返鄉與旅遊人潮增加，病毒與細菌傳播風險提高，花蓮慈院院長室資深顧問、小兒部兒童神經科主任王傳育提醒，孩童體溫調節與免疫系統尚未成熟，家長應特別留意孩子健康狀況。

王傳育指出，過年期間兒科急診最常見的就醫原因為發燒與腸胃炎，其中流感在秋冬季節流行，高燒常讓家長緊急送醫；腸胃炎則多與年節飲食相關，年菜與零食種類繁多，若反覆加熱或存放時間過久，容易滋生細菌，建議孩童飲食以新鮮、清淡為原則。

此外，春節搭乘台鐵、捷運等大眾運輸工具時，建議佩戴口罩，並養成勤洗手、作息規律與充足睡眠的習慣，適量補充富含維生素C的水果，有助提升身體抵抗力。

王傳育也提醒，部分有特殊體質或神經系統疾病的孩童，在感冒或發燒時較易誘發抽筋或癲癇發作，雖屬少數，但一旦發生多為急症，家長應立即送醫；若僅有輕微感冒、嘔吐或腹瀉，則可先至門診就醫，依醫師指示觀察與治療。

另配合春節假期，慢性病患若回診日期或慢性處方箋用藥結束日，落在2月14日至22日間，即日起可提前回診領藥，避免假期中斷用藥，安心過好年。