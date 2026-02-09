快訊

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

聽新聞
0:00 / 0:00

春節不打烊！花蓮慈濟醫院15日起開設假日門診 24小時急診守護

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院宣布自2月15日至19日開設春節假日門診，小兒部兒童神經科主任王傳育提醒，孩童調節體溫與免疫力較弱，家長應特別留意健康狀況。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院宣布自2月15日至19日開設春節假日門診，小兒部兒童神經科主任王傳育提醒，孩童調節體溫與免疫力較弱，家長應特別留意健康狀況。圖／花蓮慈濟醫院提供

春節連假將至，花蓮慈濟醫院宣布自2月15日至19日開設春節假日門診，提供有需要的民眾就醫，並提醒返鄉與出遊民眾留意氣溫變化、落實保暖與飲食衛生；各醫療科門診將於2月20日恢復正常服務。

花蓮慈濟醫院表示，延續往年服務模式，自小年夜（15日）至初三（19日）開設春節假日門診，包含兒科、內科、外科、婦產科及呼吸道傳染病疫情特別門診，滿足連假期間民眾醫療需求；急診室則維持24小時全年無休，提供即時醫療照護。

隨著春節期間天氣忽冷忽暖、日夜溫差大，加上返鄉與旅遊人潮增加，病毒與細菌傳播風險提高，花蓮慈院院長室資深顧問、小兒部兒童神經科主任王傳育提醒，孩童體溫調節與免疫系統尚未成熟，家長應特別留意孩子健康狀況。

王傳育指出，過年期間兒科急診最常見的就醫原因為發燒與腸胃炎，其中流感在秋冬季節流行，高燒常讓家長緊急送醫；腸胃炎則多與年節飲食相關，年菜與零食種類繁多，若反覆加熱或存放時間過久，容易滋生細菌，建議孩童飲食以新鮮、清淡為原則。

此外，春節搭乘台鐵、捷運等大眾運輸工具時，建議佩戴口罩，並養成勤洗手、作息規律與充足睡眠的習慣，適量補充富含維生素C的水果，有助提升身體抵抗力。

王傳育也提醒，部分有特殊體質或神經系統疾病的孩童，在感冒或發燒時較易誘發抽筋或癲癇發作，雖屬少數，但一旦發生多為急症，家長應立即送醫；若僅有輕微感冒、嘔吐或腹瀉，則可先至門診就醫，依醫師指示觀察與治療。

另配合春節假期，慢性病患若回診日期或慢性處方箋用藥結束日，落在2月14日至22日間，即日起可提前回診領藥，避免假期中斷用藥，安心過好年。

春節 腸胃炎
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節關懷不間斷 竹市11項津貼明起發放

春節9天連假倒數！全家2月13日推快閃優惠 咖啡、茶葉蛋組合399元開搶

泰安產險春節服務不打烊 114年簽單保費收入年增逾5%

花蓮慈濟醫院開設春節門診！籲注意天氣變化 初四恢復正常服務

相關新聞

德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班昨天下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，造成3架航班在短短8分鐘內...

影／太平山氣溫降至「-1度」 霧淞銀色大地彷如童話世界

太平山國家森林遊樂區今天清晨低溫-1度，到處結滿的「霧淞」像是撒了糖粉般，把園區裝點成童話世界般的銀色大地，讓遊客驚豔，...

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台北市文湖線今天上午上班、上學尖峰時期再傳異常，民眾紛紛拍下站內出現排隊人龍的狀況，根據乘客指出，車廂內廣播因為南港展覽...

台鐵228連假疏運再加開29班逾5.5萬座位 周三0時開搶

因應連假返鄉需求增加，台鐵公司宣布，228連假疏運全線再加開各級列車共計29列次，可再增加座位數共計5萬5618個，整體...

他怨「宗教團體」占台北國際書展要道 一票不挺：代表台灣多元包容

台北國際書展昨日閉幕，六天寫下58萬人次的成績，高於2024年的55萬人次與2025年的57萬人次。一名網友在Threads發文，曬出書展的平面圖，指出許多宗教團體占據了書展主要幹道的位置，導致其他出版社只能排在不起眼的角落，呼籲明年把宗教團體的攤位獨立出來，對此，有網友也認為宗教團體太多；但也有網友覺得宗教團體按規定參加、並無不妥，並且也證明台灣是多元包容的地方。

罕見連續呼救！德威事故連鎖效應 10分鐘內3班機「Mayday」

昨日下午桃園國際機場發生罕見意外，一架德威航空的班機於降落時輪胎意外脫落，恰好發生在飛機起落的尖峰時段，導致許多班機無法降落，因燃油吃緊，10分鐘內有3架班機發出「Mayday」的求救訊號。桃園機場也說明，此事件影響14架航班，依規定通報民航局及運安會，後續會配合相關單位調查，並強化場面巡檢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。