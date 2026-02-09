時力偕民團環境部前陳抗：南投垃圾減量10％加調度就不用名間焚化爐

南投民間焚化爐設置引發社會爭議，時代力量今日偕同名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉長陳翰立及多個民團於環境部前召開記者會，痛批南投垃圾缺口僅2萬噸，但縣府卻執意興建16萬噸的焚化爐，質疑其動機是否為大賺每年數億元的「事業廢棄物財」，呼籲只要南投縣府垃圾減量10%並配合調度，焚化爐根本沒有必要性。

時代力量黨主席王婉諭表示，農業部與行政院已先後表態會依法把關 ，而守護名間的最後一塊拼圖就在環境部長彭啓明手裡，而根據法規，農業部審查農地變更需徵詢環境部意見，只要環境部敢說真話，表明名間焚化爐規模不具必要性、選址不具合理性，整個開發案就會被擋下，呼籲環境部堅守專業，別讓垃圾處理變成互踢皮球的爛帳或政治酬庸的工具，不要讓名間茶鄉成為錯誤政策下的犧牲品 。

時代力量發言人鄭宇炎表示，去年全國焚化總量能達到650萬噸，明年更將提升至700萬噸，扣除全國垃圾總量後，每年有超過200 萬噸的剩餘空間，而南投目前每年處理不掉的缺口僅約2萬噸，只要南投落實源頭減量，減掉其中的1萬噸，剩下的1萬噸缺口僅暫全國總量能的0.1%，只要依法調度就能徹底解決垃圾山問題，效果等於省下一座焚化爐。

名間鄉反焚化爐自救會長釋致中表示，南投是全台唯一不靠海且四面環山的縣市，大氣條件極不適合設爐，且南投長期提供水源支撐六輕工業及中彰民生，既然能跨縣市調度南投的水資源，就應同樣落實全國垃圾調度，而非強迫南投在最優良的農一農地上興建嫌惡設施，破壞2000公頃茶園及水源地，這對南投鄉親極不公平。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，南投地形四面環山且擴敞條件差，是全國最不適合蓋焚化爐的地方，台灣其實並不缺菸化爐，自2018年起全國新增量能已達222萬噸，遠超垃圾需求，縣府想蓋大爐是為了利用焚燒事業廢棄物分攤成本，卻犧牲了在地農業與民眾健康 。

環境部環保司簡任視察廖珮清出面接受陳情書，但因未被授權發言，僅表示會將相關意見帶回環境部討論。