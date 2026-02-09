快訊

時力偕民團環境部前陳抗：南投垃圾減量10％加調度就不用名間焚化爐

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
時代力量今日偕同名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉長陳翰立及多個民團於環境部前召開記者會，痛批南投垃圾缺口僅2萬噸，但縣府卻執意興建16萬噸的焚化爐，根本沒必要。記者蘇健忠／攝影
時代力量今日偕同名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉長陳翰立及多個民團於環境部前召開記者會，痛批南投垃圾缺口僅2萬噸，但縣府卻執意興建16萬噸的焚化爐，根本沒必要。記者蘇健忠／攝影

南投民間焚化爐設置引發社會爭議，時代力量今日偕同名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉長陳翰立及多個民團於環境部前召開記者會，痛批南投垃圾缺口僅2萬噸，但縣府卻執意興建16萬噸的焚化爐，質疑其動機是否為大賺每年數億元的「事業廢棄物財」，呼籲只要南投縣府垃圾減量10%並配合調度，焚化爐根本沒有必要性。

時代力量黨主席王婉諭表示，農業部與行政院已先後表態會依法把關 ，而守護名間的最後一塊拼圖就在環境部長彭啓明手裡，而根據法規，農業部審查農地變更需徵詢環境部意見，只要環境部敢說真話，表明名間焚化爐規模不具必要性、選址不具合理性，整個開發案就會被擋下，呼籲環境部堅守專業，別讓垃圾處理變成互踢皮球的爛帳或政治酬庸的工具，不要讓名間茶鄉成為錯誤政策下的犧牲品 。

時代力量發言人鄭宇炎表示，去年全國焚化總量能達到650萬噸，明年更將提升至700萬噸，扣除全國垃圾總量後，每年有超過200 萬噸的剩餘空間，而南投目前每年處理不掉的缺口僅約2萬噸，只要南投落實源頭減量，減掉其中的1萬噸，剩下的1萬噸缺口僅暫全國總量能的0.1%，只要依法調度就能徹底解決垃圾山問題，效果等於省下一座焚化爐。

名間鄉反焚化爐自救會長釋致中表示，南投是全台唯一不靠海且四面環山的縣市，大氣條件極不適合設爐，且南投長期提供水源支撐六輕工業及中彰民生，既然能跨縣市調度南投的水資源，就應同樣落實全國垃圾調度，而非強迫南投在最優良的農一農地上興建嫌惡設施，破壞2000公頃茶園及水源地，這對南投鄉親極不公平。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，南投地形四面環山且擴敞條件差，是全國最不適合蓋焚化爐的地方，台灣其實並不缺菸化爐，自2018年起全國新增量能已達222萬噸，遠超垃圾需求，縣府想蓋大爐是為了利用焚燒事業廢棄物分攤成本，卻犧牲了在地農業與民眾健康 。

環境部環保司簡任視察廖珮清出面接受陳情書，但因未被授權發言，僅表示會將相關意見帶回環境部討論。

南投縣 焚化爐 環境部
相關新聞

德威航空輪胎掉落「罕見8分鐘見3航班喊Mayday」運安會：不會立案調查

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班昨天下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，造成3架航班在短短8分鐘內...

影／太平山氣溫降至「-1度」 霧淞銀色大地彷如童話世界

太平山國家森林遊樂區今天清晨低溫-1度，到處結滿的「霧淞」像是撒了糖粉般，把園區裝點成童話世界般的銀色大地，讓遊客驚豔，...

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台北市文湖線今天上午上班、上學尖峰時期再傳異常，民眾紛紛拍下站內出現排隊人龍的狀況，根據乘客指出，車廂內廣播因為南港展覽...

台鐵228連假疏運再加開29班逾5.5萬座位 周三0時開搶

因應連假返鄉需求增加，台鐵公司宣布，228連假疏運全線再加開各級列車共計29列次，可再增加座位數共計5萬5618個，整體...

他怨「宗教團體」占台北國際書展要道 一票不挺：代表台灣多元包容

台北國際書展昨日閉幕，六天寫下58萬人次的成績，高於2024年的55萬人次與2025年的57萬人次。一名網友在Threads發文，曬出書展的平面圖，指出許多宗教團體占據了書展主要幹道的位置，導致其他出版社只能排在不起眼的角落，呼籲明年把宗教團體的攤位獨立出來，對此，有網友也認為宗教團體太多；但也有網友覺得宗教團體按規定參加、並無不妥，並且也證明台灣是多元包容的地方。

罕見連續呼救！德威事故連鎖效應 10分鐘內3班機「Mayday」

昨日下午桃園國際機場發生罕見意外，一架德威航空的班機於降落時輪胎意外脫落，恰好發生在飛機起落的尖峰時段，導致許多班機無法降落，因燃油吃緊，10分鐘內有3架班機發出「Mayday」的求救訊號。桃園機場也說明，此事件影響14架航班，依規定通報民航局及運安會，後續會配合相關單位調查，並強化場面巡檢。

