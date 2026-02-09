台鐵228連假疏運再加開29班逾5.5萬座位 周三0時開搶

因應連假返鄉需求增加，台鐵公司宣布，228連假疏運全線再加開各級列車共計29列次，可再增加座位數共計5萬5618個，整體運能較平日增加5.9%，2月11日（周三）凌晨0時開放訂票。

台鐵公司表示，因應連假期間返鄉（工）需求增加，為加強服務旅客，於和平紀念日連假期間（2月26日至3月2日），全線再加開各級列車共計29列次，其中包含東線普悠瑪號2列次、西線自強號13列次，可再增加座位數共計5萬5618個，整體運能較平日增加5.9%。