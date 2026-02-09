中年男子尿不順求診 醫超音波揪出更叮嚀一件事

從事勞務的39歲男子為解尿不順困擾，且頻率越來越頻繁，急向醫師求診，醫用超音波掃描，發現膀胱有顆2.5公分大結石，經手術順利取出，醫師研判男子可能平日水分補充不足，囑咐多喝水。

這名男子平日在農業部花卉創新園區服務，身體一向健康，日前發現如廁小解快結束時下腹部偶爾會有一點刺刺的，近日更發現尿到一半不明原因無法解尿，但只要身體抖動又恢復，且頻率越來越高，緊急向衛福部新營醫院泌尿科求診。

泌尿科主任陳建升使用超音波掃描，發現男子膀胱有顆2.5公分大的結石，安排住院接受內視鏡手術將結石擊碎並取出。 陳建升於者患回診時進一步安排尿路動力學檢查，結果顯示一切正常。

經追蹤病患順利出院後已無解尿不順困擾，推測病患膀胱結石原因可能與飲水量不足有關。 陳建升表示，資料顯示，國人大約每10人就有1人有尿路結石問題，男性風險是女性2.4倍，平均發生年齡落在52歲左右，患者以輸尿管結石為主，膀胱結石不到1成。

他指出，膀胱結石症狀包括小便尿到最後刺痛、血尿、尿流中斷，以及持續性膿尿等等。結石往往順應膀胱的形狀而呈圓形或橢圓形，越晚才被發現的膀胱結石越大顆。

陳建升也呼籲民眾避免長期憋尿，平日要多喝水，每日建議飲水量2000西西，他說，足夠飲水可稀釋尿液中礦物質濃度，減少尿液中結晶產生。