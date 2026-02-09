快訊

精準影像把握黃金時間！新竹80歲婦中風取栓成功 挽回腦功能

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
右為腦中風中心主任錢駿、左為醫學影像科醫師李喬華)。記者郭政芬／攝影
右為腦中風中心主任錢駿、左為醫學影像科醫師李喬華)。記者郭政芬／攝影

新竹一名80多歲老婦有輕微失智以集三高病症，突然發生口齒不清，眼歪嘴斜，肢體無力等症狀，倒臥在家中地板。家人緊急叫119送到中國醫藥大學新竹附設醫院急診。醫院啟動急性腦中風處置流程，立即由醫師做動脈內取栓手術，老婦術後意識清醒且四肢力氣恢復正常，隔日就轉出加護病房，並持續復健訓練計畫。

醫院表示，這名老婦才到院即於急診檢傷處啟動急性腦中風處置流程，1小時內由腦中風中心主任錢駿評估腦中風嚴重程度，並完成腦部電腦斷層血管攝影以及腦部電腦斷層灌注攝影，確認患者血管堵塞處為左側中大腦動脈M2上段分枝，且同時發現有顱內動脈血管瘤，不宜施打靜脈血栓溶解劑。到院2小時內，由醫學影像科李喬華醫師啟動動脈內取栓手術。

錢駿表示，影像顯示，患者為左側中大腦動脈M2第二分支上支阻塞，該分支阻塞在一般血管攝影中不易清楚呈現，若僅依賴常規影像，可能會錯失診斷與治療時機。所幸透過腦部電腦斷層灌注攝影輔助，團隊即時確認仍有可搶救腦組織，迅速啟動取栓手術，一次即完整移除血栓，成功挽回腦功能。若未施作灌注攝影，可能因無法明確看到血管阻塞點而錯失通血管治療機會，僅能保守用藥，治療成效將大打折扣。

醫院表示，腦部灌注攝影目前並非國內強制常規檢查，但在急性中風判斷上具有關鍵價值。灌注影像能提供更客觀的血流資訊，協助快速決策，特別有助於辨識「不典型、難診斷」的中風個案。

李喬華表示，急性缺血性腦中風在發作3至4.5小時內，通常會施打靜脈血栓溶解劑（如rt-PA）以溶解血栓、恢復血流，屬於搶救「黃金時間」的關鍵治療。但院方謹慎小心，透過腦部電腦斷層血管攝影發現個案同時合併顱內動脈瘤，若施打血栓溶解劑，恐因動脈瘤壁脆弱而引發破裂，造成致命性的蛛網膜下腔出血，因此必須特別謹慎。

錢駿指出，中風是與時間賽跑的疾病，從發作開始，腦組織便持續受損。近年中風已有年輕化趨勢，不分年齡都應提高警覺。民眾可用「微笑、舉手、說你好」三步驟自我檢查，只要任一項做不到，應立刻就醫。越早到院，越有機會在黃金時間內接受溶栓或取栓治療，恢復效果也越好。

老婦手術前後的比較圖。圖／醫院提供
老婦手術前後的比較圖。圖／醫院提供

