他怨「宗教團體」占台北國際書展要道 一票不挺：代表台灣多元包容

台北國際書展昨（8）日閉幕，六天寫下58萬人次的成績，高於2024年的55萬人次與2025年的57萬人次。一名網友在Threads發文，曬出書展的平面圖，指出許多宗教團體占據了書展主要幹道的位置，導致其他出版社只能排在不起眼的角落，呼籲明年把宗教團體的攤位獨立出來。對此，有網友深表同感，但也有人認為宗教團體按規定參加、並無不妥，並且也證明台灣是多元包容的地方。

台北國際書展今年的人潮與銷售數字皆成長，在數位浪潮下，書展仍取得如此佳績，獨立出版聯盟理事長陳夏民認為，許多脆友在Threads打卡分享書展照片，讓逛書展變成呼朋引伴的潮流話題，為書展成功的要素之一。

一名網友在Threads發文，PO出台北國際書展的一樓平面圖，指出書展逐漸被宗教團體占據，諸如佛光、慈濟占用了主幹道非常好的位置，導致獨立書店、小眾出版、國史館等出版社只能排在不起眼的角落，質問主辦單位：「這是書展希望呈現的樣貌嗎？」

原PO呼籲，明年主辦單位應該把宗教團體另外設一個區域，並放在動線的最後，才不會出現占據主要幹道的情況。

此文一出，有一派網友贊同原PO說法，「宗教有點太多」、「宗教產業超誇張的」、「真的超煩，很多優秀的出版社都被他們埋在沒人想靠近的地方」、「我也這樣覺得，在那附近迷路還會以為來到宗教博覽會」、「宗教團體已經超過10年了，他們有些沒有出版書也來設攤，為什麼不能篩選一下」。

但也有網友指出宗教團體都有按照規定參加書展，沒必要特地區分，且代表台灣是多元包容的地方，「人家宗教團體目的就是宣教、介紹自己信念的出版品，而且也是按照規則來，錢也有繳，不懂在抱怨什麼」、「這代表台灣是個多元包容、宗教政治自由的國家」、「這個是信仰自由，參展自由，只要不強拉人進場都沒關係」、「有些宗教類的東西其實很有意思，不需要太排斥」。