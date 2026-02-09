是龍貓！步道驚見血跡紙箱 新北動保處急救援

有民眾日前在新北市頂埔蝴蝶步道散步時，發現路邊一只打開的紙箱不斷晃動，靠近查看後，赫然發現箱內布滿血跡，且有一隻中型灰色鼠類蜷縮其中。擔心疑似遭人惡意棄養，隨即小心將動物帶下山，並通報新北動保處來救援。

動保處人員獲報後立即將動物帶回，經初步確認，該動物為俗稱「龍貓」的絨鼠。檢視傷勢後發現，其右後腳掌中趾已斷裂，腳部另有多處外傷。因傷口較新且還在出血，研判可能在棄置過程中受傷後動物自己反覆噬咬，或是在野外被野鼠攻擊。

動保處隨即安排醫療評估，先行進行必要的傷口處理與治療，以穩定其狀況。後續完成初步醫療，傷口恢復後，目前已轉由愛鼠協會接手照護與安置，提供專業後續照顧。

龍貓屬於飼養門檻較高的特殊寵物，對環境條件相當敏感，因原生環境乾冷，耐熱能力差且不適合潮濕環境，適宜飼養溫度約在10至22度之間，超過24度容易導致中暑甚至死亡，可以說是完全不適合台灣的天然氣候。飼主需長時間開啟冷氣、除溼維持環境穩定。此外，龍貓天性膽小、易受驚嚇，不當抓取或環境壓力過大，可能出現自殘、啃咬肢體等異常行為，一旦受傷亦需仰賴具特殊寵物經驗的獸醫進行治療，醫療與照護成本均不低，並非適合衝動飼養的寵物種類。