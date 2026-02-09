快訊

簡立峰專欄／Moltbook爆紅 AI分身如何重塑人機關係

台中男尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

代理亂象／2學期換8教師 師資荒失控損害學生受教權

罕見連續呼救！德威事故連鎖效應 10分鐘內3班機「Mayday」

聯合新聞網／ 綜合報導
8日一架德威航空的班機於降落時輪胎意外脫落，跑道一度封閉。記者黃仲明／攝影
昨（8）日下午桃園國際機場發生罕見意外，一架德威航空的班機於降落時輪胎意外脫落，恰好發生在飛機起落的尖峰時段，影響多架班機無法降落，更因此導致10分鐘內有3架班機發出「Mayday」的求救訊號。桃園機場也說明，此事件影響14架航班，依規定通報民航局及運安會，後續會配合相關單位調查，並強化場面巡檢。

昨日下午3時52分，一架由韓國濟州島飛抵桃園國際機場的德威航空班機TW-687降落時，右側的輪胎意外脫落，雖然班機安全降落，但北跑道因此關閉100分鐘，直到5時35分才開放起降。由於當時恰好正值班機起落的尖峰時間，不少班機只能在空中盤旋。

據「TWSkyWave空中電波」在YouTube公布的航管通訊紀錄，從下午6時52分開始，接連有3架班機要求降落。先是長榮BR392班機因燃油吃緊發出「Mayday」信號，請求優先降落；6分鐘後長榮BR007也發出「Mayday」；再過2分鐘後香港航空HX26也連續呼叫3次，出現10分鐘內連續出現3班機宣告「Mayday」的罕見情況。

針對此事件，桃園機場公司說明，受到德威航空TW-687輪胎脫落影響，約有14航班受到影響，8班到場、6班離場，延遲時間約20分鐘以內，出現燃油吃緊的3架班機皆在引導下順利降落，未釀成事故。

桃園機場公司也表示，已依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局、標準組、交通部及運安會，後續會配合相關單位調查意外原因，也會加強場面巡檢與FOD防制的作業。

根據台灣民航資訊網介紹，「MAYDAY」為法文「救命」的意思，國際民航組織（ICAO）規定，飛行員於飛機有爆炸危險或者受到威脅、航班需要緊急下降與在「所剩餘油量不能保證飛機持續飛行15分鐘」時會呼叫「MAYDAY」，一旦呼救，其他航班必須服從機場管理，讓遇險飛機優先降落。

桃機 桃園機場 民航局
罕見連續呼救！德威事故連鎖效應 10分鐘內3班機「Mayday」

