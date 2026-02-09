睡飽就能瘦 營養師揭睡出纖細「躺平發財術」要訣

不少人覺得稍微多吃一點體重就增加了，很想瘦回來。營養師張馨方指出，如果能睡飽、睡好，即可「睡出纖細」，不用流汗、不用算熱量。

張馨方今天在臉書粉專「Vivi營養生活話」指出，減重不是拼命，而是拼系統，更多脂肪是在熟睡時悄悄「蒸發」的。為什麼睡飽等於「躺平發財術」？因為從生理角度看，睡眠是調節體質的黃金修復期。

張馨方說，睡飽時，瘦素（Leptin）準時打卡，幫你自然踩煞車。熬夜時，飢餓素（Ghrelin）瘋狂加班，這就是為什麼半夜會瘋狂想吃雞排、甜點。且長期晚睡會降低胰島素敏感度，讓身體切換成「儲存模式」，吃進去的熱量更容易直接存成脂肪。修復才是最高效率的代謝，固定作息能讓生長激素正常分泌，它就像是身體的「修復工程師」，幫助燃燒脂肪、修補肌肉。

如何「睡出纖細」，張馨方列出幾項清單，首先23:00前進場入睡：讓荷爾蒙與生理時鐘對齊，獲利最高。其次，晚餐掌握「輕、早、淡」：避免油膩辛辣，別讓腸胃深夜加班。第三，14:00 後遠離咖啡因：別為了下午的提神，偷走晚上的瘦素。張馨方也說，睡前30分鐘關閉藍光：給大腦一個「準備收工」的儀式感。