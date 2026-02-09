快訊

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

楊千嬅52歲生日同框劉嘉玲！60歲女神「凍齡20年」狀態驚人

影／太平山氣溫降至「-1度」 霧淞銀色大地彷如童話世界

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供
太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供

太平山國家森林遊樂區今天清晨低溫-1度，到處結滿的「霧淞」像是撒了糖粉般，把園區裝點成童話世界般的銀色大地，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。

目前因水氣不足，沒有下雪，不過霧淞從昨晚入夜後，一直持續到今天清晨。園區道路尚未結冰，車輛通行暫無需加掛雪鍊。

林業保育署宜蘭分署提醒，山區氣候變化快速，民眾上山前請隨時留意園區最新資訊與管制措施，並備妥保暖裝備，注意行車與自身安全。

【中央社／宜蘭縣9日電】

受寒流影響，太平山國家森林遊樂區今天持續低溫，清晨約6時氣溫已降至攝氏零下1度，因水氣不足並未下雪或冰霰，但林木枝條可見霧淞景象。

寒流來襲，海拔1900餘公尺的太平山氣溫驟降，清晨白霧自山谷升起，沿著稜線流動，層層包覆群峰，樹梢像被灑上白糖般布滿霧淞，太平山莊前廣場地面也結霜。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，目前園區內道路尚未結冰，車輛通行暫不用加掛雪鍊，園區今天上午7時30分開園，並未出現大批排隊車潮，預計晚間8時休園。至於園區內的蹦蹦車，上午7時30分首班次發車，每小時1班次，最後班次為下午2時30分。

阮名揚說，提醒上山遊客，山區氣候變化快速，民眾上山前請隨時留意園區最新資訊與管制措施，並備妥保暖裝備，注意行車與自身安全。

太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供
太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供
太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供
太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供
太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供
太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供
太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供
太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供
太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供
太平山持續出現「霧淞」，交織成一片銀白世界，讓遊客驚豔，直呼「美極了」。圖/太平山莊提供

森林遊樂區 保暖 低溫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

宜蘭太平山現冰霰、霧淞 遊客首見直呼超興奮

影／太平山飄冰霰遊客直呼「太美了！」 興奮搶拍「霧淞」美景

氣溫零度水氣不足 宜蘭太平山未現雪景

影／好冷…太平山氣溫遽降至零度 遊客湧入等待雪景 山莊住房全滿

相關新聞

影／太平山氣溫降至「-1度」 霧淞銀色大地彷如童話世界

太平山國家森林遊樂區今天清晨低溫-1度，到處結滿的「霧淞」像是撒了糖粉般，把園區裝點成童話世界般的銀色大地，讓遊客驚豔，...

過年9天年假 氣象粉專：無寒流、後期水氣增多

今年農曆春節年假有9天，天氣如何？氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，年假後期水氣增多，無寒流。

台北測站10.7度寒流未達標 吳德榮：今晚明晨輻射冷卻低溫探10度以下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp....

致癌危機！家庭二手菸 暴露量愈來愈高

國內菸害防治有成，成年人吸菸率由二○○八年百分之廿一點九降至二○二四年百分之十二點八，但家庭二手菸問題始終難解，暴露量愈...

影／起落架畫面曝！德威航空輪胎脫離 桃機北跑道已重新開放

德威航空一架從韓國濟州島飛抵桃園國際機場的班機TW-687，下午3時52分降落桃機時發生輪胎掉落意外，右側主起落架一顆輪...

泡泡瑪特掀波…燈會IP大戰 南北搶客

各地元宵燈會近年競相引進國際知名角色ＩＰ（Intellectual property，智慧財產權縮寫），去年台灣燈會在桃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。