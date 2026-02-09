過年9天年假 氣象粉專：無寒流、後期水氣增多

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
白天氣溫略升但仍偏冷，但夜間輻射冷卻加成，今晚明晨部分地區仍有10度以下低溫。聯合報系資料照
白天氣溫略升但仍偏冷，但夜間輻射冷卻加成，今晚明晨部分地區仍有10度以下低溫。聯合報系資料照

今年農曆春節年假有9天，天氣如何？氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，年假後期水氣增多，無寒流

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，今日白天起，寒流逐漸減弱且遠離，各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸及東半部地區還有零星短暫陣雨發生。明日台灣各地氣溫短暫回升，由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。

整體來看，「林老師氣象站」指出，年假（2月14日至22日）氣溫普遍接近於氣候平均值上下，期間前後會有1至2波冷空氣南下的機會，強度初估均在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，並沒有出現寒流訊號，屬於涼爽舒適的天氣型態，但需留意日夜溫差仍大。

另一方面，由於後期的中層槽線接續移入，環境水氣仍多；尤其2月20日以後，降雨強度較為顯著，外出活動仍需有準備雨具的備案。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

寒流 氣溫
