台北測站10.7度寒流未達標 吳德榮：今晚明晨輻射冷卻低溫探10度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今白天氣溫略升但仍偏冷，夜間輻射冷卻加成，今晚明晨部分地區仍有10度以下低溫。聯合報系資料照
今白天氣溫略升但仍偏冷，夜間輻射冷卻加成，今晚明晨部分地區仍有10度以下低溫。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，這波「強烈大陸冷氣團」為本島平地帶來最低氣溫，為昨晚雲林(古坑鄉)的6.0度。台北測站則僅降至10.7度，尚未符合「寒流」定義，入冬及今年以來，台灣唯有一波元月上旬的「寒流」(元月9日台北測站的9.1度)。

今晨氣溫較昨晚微升，截至上午5時22分本島縣市平地的最低氣溫為：南投(中寮)7.1度，新北(石碇區)、台中(霧峰區)7.7度，雲林(古坑鄉)8.0度，各地區的平地最低氣溫約在7至9度。

吳德榮指出，今受「強烈大陸冷氣團」影響，西半部晴朗穩定，東半部雲量稍多、偶有零星短暫降雨的機率。白天氣溫略升仍偏冷，因夜間輻射冷卻加成，「寒流」雖未必達標，今晚明晨本島部分平地仍有10度以下的低溫，需注意保暖，續防寒害。

今日各地區氣溫如下：北部8至18度、中部7至22度、南部9至23度及東部8至19度。

吳德榮表示，明日白天起至周三上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，因輻射冷卻，周三清晨仍有低溫。周三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。周四各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。周五至「小年夜」(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，「除夕」(16日)東北季風略增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫略降；其他地區影響輕微，仍為晴時多雲。「年初一」(17日)各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大；東半部偶有零星降雨的機率。「年初二」(18日)之後，各國模擬分歧，需持續觀察模式調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 吳德榮 冷氣團
